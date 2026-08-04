"Показують Північну Корею": Путін з'явився у дивному відео з дітьми

У Росії вдалися до нових способів, щоб покращити імідж російського диктатора серед росіян. Зокрема, те як діти зустрічали Путіна, неприємно вразило багатьох користувачів соцмережі.

Кремлівські пропагандисти намагаються зімітувати його широку підтримку за рахунок дітей. І це вкотре нагадало приклад диктатора з Північної Кореї Кім Чен Ина. Про це йдеться на відео, що завірусилося у Threads.

Путін зганьбився у мережі

Інцидент трапився в Красноярську під час церемонії закриття всеросійського молодіжного конкурсу "Велика переміна". На опублікованому відео помітно, що десятки дітей вигукували на весь зал прізвище очільника Кремля. В якийсь момент діти навіть почали перекрикувати промову самого Путіна.

Путіна висміяли у мережі

Реакція соцмереж

Попри те, що пропаганда Кремля хотіла показати, нібито широку повагу та любов дітей до Путіна, користувачі мережі у Threads написали, що це дивне відео Путіна нагадує їм зустріч диктатора у Північній Кореї.

Відео дня

"Я справді спочатку подумала, що показують Північну Корею"

Коли дітей привчають радіти, побачивши кульгавого, шепелявого карлика, змушуючи вірити, що це могутній лідер, — це жах.. Дружними рядами — шляхом Північної Кореї!

Крім того, юзери припустили, що дітей змусили скандувати прізвище диктатора Кремля, під загрозою відправки на так звану російську "СВО".

"І ті, хто реагуватиме, це не факт, що вони не поїдуть на "СВО". А все чому? А тому, що їх призначення вмирати за батьківщину. Не жити на своїй батьківщині красиво і багато, а помирати за неї"

Нагадаємо, що Кім Чен Ин, який зазвичай не сходить із обкладинок газет і телевізорів країни, не з'являвся на публіці з початку червня. Всі згадки про нього, схоже, були видалені з сайтів, де він регулярно з'являється.

Також російські журналісти опублікували детальне розслідування про те, як після початку повномасштабної війни російський диктатор Володимир Путін залишає свої захищені резиденції. Кожен візит куди-небудь організовано, наче військову операцію вартістю у сотні тисяч доларів.