"Показывают Северную Корею": Путин появился в странном видео с детьми

В России прибегли к новым методам, чтобы улучшить имидж российского диктатора среди россиян. В частности, то, как дети встречали Путина, неприятно поразило многих пользователей соцсети.

Кремлевские пропагандисты пытаются создать видимость его широкой поддержки за счет детей. И это в очередной раз напомнило о примере северокорейского диктатора Ким Чен Ына. Об этом говорится в видео, которое стало вирусным в Threads.

Путин опозорился в сети

Инцидент произошел в Красноярске во время церемонии закрытия всероссийского молодежного конкурса "Большая перемена". На опубликованном видео видно, что десятки детей выкрикивали на весь зал фамилию главы Кремля. В какой-то момент дети даже начали перекрикивать речь самого Путина.

Путина высмеяли в сети

Реакция социальных сетей

Несмотря на то, что кремлевская пропаганда хотела показать якобы всеобщее уважение и любовь детей к Путину, пользователи сети в Threads написали, что это странное видео с Путиным напоминает им встречу с диктатором в Северной Корее.

Відео дня

"Я действительно сначала подумала, что показывают Северную Корею"

Когда детей приучают радоваться при виде хромого, шепелявого карлика, заставляя верить, что это могущественный лидер, — это ужас... Дружными рядами — по пути Северной Кореи!

Кроме того, пользователи предположили, что детей заставили скандировать фамилию кремлевского диктатора под угрозой отправки на так называемую российскую "СВО".

"И те, кто откликнется, — не факт, что они не отправятся на "СВО". А почему? Потому что их предназначение — умереть за родину. Не жить на своей родине красиво и богато, а умереть за нее"

Напомним, что Ким Чен Ын, который обычно не сходит с обложек газет и с экранов телевизоров страны, не появлялся на публике с начала июня. Все упоминания о нем, по-видимому, были удалены с сайтов, где он регулярно появляется.

Кроме того, российские журналисты опубликовали подробное расследование о том, как после начала полномасштабной войны российский диктатор Владимир Путин покидает свои охраняемые резиденции. Каждый его визит куда-либо организован так, словно это военная операция стоимостью в сотни тысяч долларов.