Его не видели уже несколько месяцев: Ким Чен Ын загадочным образом "исчез" после визита в Китай

Ким Чен Ын, который обычно не сходит с обложек газет и экранов телевизоров страны, не появлялся на публике с начала июня. Все упоминания о нём, похоже, были удалены с сайтов, где он регулярно появляется.

Обычно диктатор Северной Кореи появлялся каждый день — то ли на открытии завода, то ли центра по производству оружия, то ли фермы. Но, судя по всему, Ким Чен Ын внезапно исчез и не появляется на публике, пишет издание Daily Star.

Это вызвало немало размышлений: диктатор, который обожает быть в центре внимания, в последние месяцы исчез из поля зрения общественности.

Ким Чен Ин внезапно исчез из публичной жизни Фото: Скриншот

По информации издания, всё изменилось примерно два месяца назад. Именно с тех пор его не видели на публике. Последние его фотографии были опубликованы на первой полосе северокорейской газеты.

Ким Чен Ын не появляется на публике уже несколько месяцев Фото: Скриншот

На кадрах запечатлена его встреча с Си Цзиньпином в Китае, а затем в Северной Корее.

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"Это произошло 9 июня, с тех пор царит почти полная тишина. И это касается некоторых очень странных событий, происходивших в стране", — говорится в публикации.

Напомним, что северокорейский диктатор посетил Центральную школу подготовки кадров Трудовой партии Кореи, где, как уже стало привычным, его встретили с помпой и слезами.

Кроме того, Ким Чен Ын призвал молодежь готовиться к войне в Украине на стороне России.

Кроме того, в условиях закрытой диктатуры КНДР граждан убивали за такие незначительные преступления, как прослушивание поп-музыки или даже сон в присутствии Ким Чен Ына. Но были и более странные причины. В частности, был казнен руководитель фермы после того, как все детеныши черепах погибли из-за нехватки провизии — обычной причины в Северной Корее