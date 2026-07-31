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Его не видели уже несколько месяцев: Ким Чен Ын загадочным образом "исчез" после визита в Китай

Куда исчез Ким Чен Ын
Ким Чен Ын | Фото: Скриншот

Ким Чен Ын, который обычно не сходит с обложек газет и экранов телевизоров страны, не появлялся на публике с начала июня. Все упоминания о нём, похоже, были удалены с сайтов, где он регулярно появляется.

Обычно диктатор Северной Кореи появлялся каждый день — то ли на открытии завода, то ли центра по производству оружия, то ли фермы. Но, судя по всему, Ким Чен Ын внезапно исчез и не появляется на публике, пишет издание Daily Star.

Это вызвало немало размышлений: диктатор, который обожает быть в центре внимания, в последние месяцы исчез из поля зрения общественности.

Ким Чен Ын исчез с телеэкранов
Ким Чен Ин внезапно исчез из публичной жизни
Фото: Скриншот

По информации издания, всё изменилось примерно два месяца назад. Именно с тех пор его не видели на публике. Последние его фотографии были опубликованы на первой полосе северокорейской газеты.

Ким Чен Ын уже более двух месяцев не появляется на публике
Ким Чен Ын не появляется на публике уже несколько месяцев
Фото: Скриншот

На кадрах запечатлена его встреча с Си Цзиньпином в Китае, а затем в Северной Корее.

Відео дня

"Это произошло 9 июня, с тех пор царит почти полная тишина. И это касается некоторых очень странных событий, происходивших в стране", — говорится в публикации.

Напомним, что северокорейский диктатор посетил Центральную школу подготовки кадров Трудовой партии Кореи, где, как уже стало привычным, его встретили с помпой и слезами.

Кроме того, Ким Чен Ын призвал молодежь готовиться к войне в Украине на стороне России.

Кроме того, в условиях закрытой диктатуры КНДР граждан убивали за такие незначительные преступления, как прослушивание поп-музыки или даже сон в присутствии Ким Чен Ына. Но были и более странные причины. В частности, был казнен руководитель фермы после того, как все детеныши черепах погибли из-за нехватки провизии — обычной причины в Северной Корее