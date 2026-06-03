Ким Чен Ын заставил расплакаться сразу две футбольные команды (фото)

Северокорейский диктатор явился с визитом в Центральную школу по подготовке кадров Трудовой партии Кореи, где уже привычно его встретили с помпой и слезами.

Ким Чен Ын встретился с футболистками двух команд КНДР: национальной сборной и женской футбольной командой "Нэгохян", на мероприятии, посвященном 80-летию основания Центральной школы подготовки кадров Трудовой партии. Государственное издание KCNA опубликовало большой отчет, в котором утверждалось, что "невиданного политика-корифея" и "великого учителя" встречали с "волнением" и радостью.

Фото: KCNA

Ким Чен Ын заставил плакать две футбольные команды Фото: KCNA

Сборная Северной Кореи является победителем Кубка Азии среди женщин до 17 лет 2026 года, а ФК "Нэгохян" - победителем Лиги чемпионов АФК среди женщин сезона 2025-26.

Примечательно, что на футбольном поле представительницы Северной Кореи встречались со своими историческими соперницами: футболистками из южнокорейской команды "Сувон" и японками.

Відео дня

В КНДР принято эмоционально выражать радость от встречи с лидером Фото: KCNA

По сообщению KCNA, перед матчем Ким тепло "обнял достойную доверия футболистку, гордую дочь родины" и сфотографировался с командой, что уже традиционно вызвало всеобщую радость и слезы радости.

Напомним, ранее Северная Корея внесла изменения в свою конституцию, убрав из нее положение о возможном воссоединении с Южной Кореей и закрепив новое определение государственных границ.

А тем временем была анонсирована новая игра из серии Call of Duty: Modern Warfare 4. В ней впервые за долгое время злодеем будет реальная страна – КНДР, но уже с новым диктатором. И очередной Ким нападет на Сеул.