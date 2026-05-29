Северная Корея нападет на Южную: популярная серия игр Call of Duty делает мрачное предсказание

Call of Duty: Modern Warfare 4 впервые за долгое время делает злодеем в игре реальную страну – КНДР. И представляет, как будет выглядеть нападение солдат очередного Кима на Сеул.

Новая игра от Infinity Ward в легендарном жанре шутеров предлагает потенциально спорный сеттинг, основанный на реальных событиях. В последние годы игроделы предпочитали рассказывать истории про выдуманных элитных солдат и несуществующую частную военную компанию Pax Armata, но новая игра добавляет драмы в мир геймеров, пишет The Guardian.

Было время, когда Call of Duty (CoD) регулярно вызывала споры. В 2009 году в миссии "Ни слова по-русски", игроку предлагалось стрелять по пассажирам в московском аэропорту. В игре 2022 года была показана миссия с использованием беспилотников, которая вызывала пугающие параллели с реальным убийством иранского генерала Касема Сулеймани войсками США, а в 2007 году капитану Прайсу приходилось пробираться в Припять, скрываясь от боевиков.

Однако в последние годы самая популярная в мире игра-шутер в значительной степени сменила мрачность на мелодраму, рассказывая о злоключениях отряда элитных солдат. Но в Modern Warfare 4, которая выйдет в 2026 году, серия шутеров от Activision и ее разработчик Infinity Ward снова возвращаются на территорию, привлекающую внимание таблоидов.

В Modern Warfare 4 суперсолдаты заменены на обычных людей, и игроки примеряют на себя военную форму четырех молодых южнокорейских призывников в первый день их обязательной службы. Однако, когда отряд молодых южнокорейцев заходит в магазин 7-Eleven во время обычного патрулирования, Южная Корея внезапно оказывается втянутой в полномасштабную войну после вторжения Северной Кореи по приказу нового (вымышленного) верховного лидера, и это полномасштабное вторжение быстро грозит перерасти в глобальный конфликт, так как бомбы обрушиваются и на Европу. Журналисты отмечают, что это удивительно политизированная предпосылка в эпоху, когда издатели игр, кажется, все больше боятся кого-либо расстроить.

"Я думаю, это часть ДНК Modern Warfare, верно? Мы не можем отрицать тот факт, что представляем реальный мир и используем реальные локации. Даже несмотря на то, что мы допускаем некоторую творческую вольность", — говорит соруководитель студии Infinity Ward Джек О'Хара.

CoD главным злодеем делает нового диктатора КНДР

Крупнейший шутер 2025 года, Battlefield 6 от EA, избежал геополитической подоплеки, придумав вымышленную частную военную компанию Pax Armata, которая выступает в роли злодеев в сюжете. Эта аполитичная предпосылка позволила продавать игру на рынках, которые исторически изображались как виртуальные злодеи Call of Duty, таких как Китай, Россия и Ближний Восток. Modern Warfare 4, однако, выбрала противоположный подход. Хотя ее кампания отправит игроков в кругосветное путешествие — с уровнями, действие которых разворачивается в Париже, России, Нью-Йорке и Мумбаи, — большая часть сюжета будет разделена на виртуальные реконструкции Северной и Южной Кореи.

В Южной Корее уже высказались на тему новой игры, которая поднимает вполне реальные проблемы. Южнокорейская журналистка Хенчжу Сон напомнила, что Корейская война — это конфликт, который еще не закончился, а значит Modern Warfare "неизбежно причинит кому-то боль".

"Северная и Южная Корея все еще находятся в состоянии перемирия, разлученные войной семьи все еще живы, и все южнокорейские мужчины обязаны проходить обязательную военную службу. Война продолжает напрямую влиять на нашу жизнь в Корее", - напомнила Сон.

Игра выглядит мрачным предсказанием, когда КНДР нападет на Южную Корею

В то время как популярные корейские сериалы, такие как "Аварийная посадка на тебя" от Netflix, рассказывают истории о расцветающих романтических отношениях между двумя странами, корейское телевидение и кино стараются избегать изображения современной конфронтации между двумя государствами.

Недавно разразился крупный скандал вокруг драмы, которая исказила исторические факты, что вынудило актеров и режиссера принести публичные извинения.

О'Хара рассказывает, что студия Infinity Ward приложила огромные усилия, чтобы изобразить регион максимально уважительно, особенно учитывая, что жизнь в Северной Корее десятилетиями была окутана тайной.

"Наша команда старается максимально приблизиться к первоисточнику. Мы общаемся с консультантами, людьми, чьи родители переехали через границу, с военнослужащими, служившими в этом регионе, и с представителями теневых правительственных организаций, которые также могут обладать какой-либо информацией. Мы берем всю эту информацию и пытаемся превратить ее в лучший сюжет и развлекательный продукт", - сообщил О'Хара.

В отличие от прошлогодней Battlefield или последних двух игр Call of Duty: Black Ops (разработанных другой студией Activision, Treyarch), Modern Warfare 4 нельзя обвинить в излишней осторожности. И потенциально спорный сеттинг, и изменения в основных многопользовательских режимах Call of Duty говорят о стремлении к переменам – и, возможно, о принятии этих перемен. Это будет первая игра CoD, выпущенная после трагической гибели сооснователя Infinity Ward и соавтора Call of Duty Винса Зампеллы в автокатастрофе в декабре.

