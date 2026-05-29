Північна Корея нападе на Південну: популярна серія ігор Call of Duty робить похмуре передбачення

Call of Duty: Modern Warfare 4 вперше за довгий час робить лиходієм у грі реальну країну — КНДР. І уявляє, який вигляд матиме напад солдатів чергового Кіма на Сеул.

Нова гра від Infinity Ward у легендарному жанрі шутерів пропонує потенційно спірний сеттинг, заснований на реальних подіях. Останніми роками ігророби воліли розповідати історії про вигаданих елітних солдатів і неіснуючу приватну військову компанію Pax Armata, але нова гра додає драми у світ геймерів, пише The Guardian.

Був час, коли Call of Duty (CoD) регулярно викликала суперечки. У 2009 році в місії "Ні слова по-російськи", гравцеві пропонувалося стріляти по пасажирах у московському аеропорту. У грі 2022 року було показано місію з використанням безпілотників, яка викликала страшні паралелі з реальним убивством іранського генерала Касема Сулеймані військами США, а 2007 року капітану Прайсу доводилося пробиратися в Прип'ять, ховаючись від бойовиків.

Однак останніми роками найпопулярніша у світі гра-шутер значною мірою змінила похмурість на мелодраму, розповідаючи про пригоди загону елітних солдатів. Але в Modern Warfare 4, яка вийде 2026 року, серія шутерів від Activision та її розробник Infinity Ward знову повертаються на територію, що привертає увагу таблоїдів.

У Modern Warfare 4 суперсолдати замінені на звичайних людей, і гравці приміряють на себе військову форму чотирьох молодих південнокорейських призовників у перший день їхньої обов'язкової служби. Однак, коли загін молодих південнокорейців заходить до магазину 7-Eleven під час звичайного патрулювання, Південна Корея раптово виявляється втягнутою в повномасштабну війну після вторгнення Північної Кореї за наказом нового (вигаданого) верховного лідера, і це повномасштабне вторгнення швидко загрожує перерости в глобальний конфлікт, бо бомби обрушуються і на Європу. Журналісти зазначають, що це напрочуд політизована передумова в епоху, коли видавці ігор, здається, дедалі більше бояться когось засмутити.

"Я думаю, це частина ДНК Modern Warfare, вірно? Ми не можемо заперечувати той факт, що представляємо реальний світ і використовуємо реальні локації. Навіть незважаючи на те, що ми допускаємо деяку творчу вільність", — каже співкерівник студії Infinity Ward Джек О'Хара.

CoD головним лиходієм робить нового диктатора КНДР

Найбільший шутер 2025 року, Battlefield 6 від EA, уникнув геополітичного підґрунтя, придумавши вигадану приватну військову компанію Pax Armata, яка виступає в ролі лиходіїв у сюжеті. Ця аполітична передумова дозволила продавати гру на ринках, які історично зображувалися як віртуальні лиходії Call of Duty, як-от Китай, Росія та Близький Схід. Modern Warfare 4, однак, обрала протилежний підхід. Хоча її кампанія відправить гравців у навколосвітню подорож — з рівнями, дія яких розгортається в Парижі, Росії, Нью-Йорку та Мумбаї, — більша частина сюжету буде розділена на віртуальні реконструкції Північної та Південної Кореї.

У Південній Кореї вже висловилися на тему нової гри, яка порушує цілком реальні проблеми. Південнокорейська журналістка Хенчжу Сон нагадала, що Корейська війна — це конфлікт, який ще не закінчився, а значить Modern Warfare "неминуче заподіє комусь біль".

"Північна і Південна Корея все ще перебувають у стані перемир'я, розлучені війною сім'ї все ще живі, і всі південнокорейські чоловіки зобов'язані проходити обов'язкову військову службу. Війна продовжує безпосередньо впливати на наше життя в Кореї", — нагадала Сон.

Гра виглядає похмурим передбаченням, коли КНДР нападе на Південну Корею

У той час як популярні корейські серіали, як-от "Аварійна посадка на тебе" від Netflix, розповідають історії про розквітаючі романтичні стосунки між двома країнами, корейське телебачення і кіно намагаються уникати зображення сучасної конфронтації між двома державами.

Нещодавно вибухнув великий скандал навколо драми, яка спотворила історичні факти, що змусило акторів і режисера публічно вибачитися.

О'Хара розповідає, що студія Infinity Ward доклала величезних зусиль, щоб зобразити регіон максимально шанобливо, особливо враховуючи, що життя в Північній Кореї десятиліттями було оповите таємницею.

"Наша команда намагається максимально наблизитися до першоджерела. Ми спілкуємося з консультантами, людьми, чиї батьки переїхали через кордон, з військовослужбовцями, які служили в цьому регіоні, і з представниками тіньових урядових організацій, які також можуть володіти будь-якою інформацією. Ми беремо всю цю інформацію і намагаємося перетворити її на найкращий сюжет і розважальний продукт", — повідомив О'Хара.

На відміну від торішньої Battlefield або останніх двох ігор Call of Duty: Black Ops (розроблених іншою студією Activision, Treyarch), Modern Warfare 4 не можна звинуватити в зайвій обережності. І потенційно спірний сеттинг, і зміни в основних багатокористувацьких режимах Call of Duty говорять про прагнення до змін — і, можливо, про прийняття цих змін. Це буде перша гра CoD, випущена після трагічної загибелі співзасновника Infinity Ward і співавтора Call of Duty Вінса Зампелли в автокатастрофі в грудні.

