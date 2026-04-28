Самогубство, а не полон: Кім Чен Ин підтвердив, що солдатам КНДР наказано гинути в Україні

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підтвердив політику, згідно з якою солдати повинні здійснювати самогубство на полі бою, щоб уникнути українського полону.

Ця заява послідувала за повідомленнями про те, що північнокорейських військовослужбовців, захоплених Україною, змушували накласти на себе руки, щоб уникнути полону. Кім Чен Ин, виступаючи на заході з нагоди відкриття меморіалу в Пхеньяні, присвяченого північнокорейцям, загиблим у бою, Кім Чен Ин двічі згадав солдатів, які вчинили "самопідриви", пише Bloomberg.

Кім Чен Ин підтвердив, що солдатам КНДР наказали вбивати себе, щоб не потрапити в полон Фото: KCNA

"Героїв, які без вагань обрали самогубство, теракт смертника, щоб захистити велику честь", — так Кім Чен Ин у своїй промові перед сім'ями загиблих і високопосадовцями з Росії висловив їм свою вдячність.

"Не просили ціну за виняткові подвиги і не сподівалися на винагороду, підриваючи себе гранатою. Проливаючи кров, гинули, але вони залишали тільки прохання до кінця виконати наказ партії, і в останні хвилини життя виголошували гасло "Хай живе Пхеньян!", бажаючи тільки процвітання Батьківщини", — повідомив Кім, виступаючи на відкритті меморіалу, який офіційно має назву Меморіальний музей бойових подвигів у зарубіжній військовій операції.

Відео дня

На відкритті також були присутні представники Росії: голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін і міністр оборони Андрій Бєлоусов.

Російська делегація була задоволена відкриттям музею Фото: KCNA

Також Кім Чен Ин заявив, що "не було б святішого внеску, ніж самопожертва, і не було б точнішого вираження почуття морального обов'язку, ніж це... Не тільки герої, які задля великої честі без вагань підірвали себе гранатами і наклали на себе руки, а й ті, що полягли в авангарді штурмового бою, й ті, яких мучило сумління воїна, що до кінця не виконали наказу, ніж біль від рани від кулі та снарядів, — усі вони вірні партії солдати й патріоти".

Примітно, але в його промові лише один раз згадується Україна. Натомість він повідомив, що північнокорейські найманці, які воювали за Росію, носили з собою обов'язковий патріотичний набір, що складався з "мішечка з жменею рідної землі", "листів і текстів клятви смертних, у яких просили вірити, що до останніх хвилин життя були гідними перед Вітчизною та батьками, дружинами й дітьми, хоч не зможуть знову повернутися додому", та "закривавлених заяв про прийняття в партію".

Фото: KCNA

Відкриття музею-меморіалу в КНДР Фото: KCNA

У 2024 році Кім Чен Ин підписав військовий пакт із президентом Росії Володимиром Путіним, який включав положення про взаємну оборону. Відтоді південнокорейські та західні розвідувальні агентства підрахували, що Пхеньян направив щонайменше 10 000 солдатів і десятки тисяч контейнерів зі зброєю для надання допомоги Росії в боротьбі з Україною. Вважається, що Північна Корея зазнала важких втрат, тисячі людей загинули в бою.

Заява Кіма цього тижня послідувала за повідомленнями про те, що північнокорейських військовослужбовців, захоплених Україною, змушували накласти на себе руки, щоб уникнути полону. У цих повідомленнях цитувалися як дані української розвідки, так і інформація від захопленого північнокорейського солдата.

Цього року Північна Корея також активізувала випробування зброї, зокрема балістичних ракет малої дальності, і провела випробувальні стрільби зі своєї нової системи озброєння класу "море-земля". Це відбувається на тлі зростаючої стурбованості з приводу того, що армія країни отримує реальний бойовий досвід, б'ючись на боці Росії. І нові технології від Кремля, натомість північнокорейських найманців.

Раніше цього місяця Пхеньян заявив про випробування кількох ракет "Хвасон-11" — ракет малої дальності, також відомих як КН-23 або КН-24, — які, за твердженням України, Пхеньян поставив Москві для використання у війні проти Києва.

