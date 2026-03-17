Кім Чен Ин отримав від Путіна 14 млрд доларів за солдатів і зброю для війни в Україні
У Південній Кореї підрахували, що Росія могла відправити в КНДР мільярди доларів як оплату за постачання живої сили. І це підірвало ключовий ефект накладених на Пхеньян санкцій — обмеження припливу валютної виручки.
За даними доповіді Інституту стратегії національної безпеки (INSS), з жовтня 2024 року Пхеньян щонайменше чотири рази направляв військові контингенти, загальна кількість військових перевищила 20 тисяч осіб. У період із серпня 2023 року по грудень 2025 року доходи від експорту зброї та участі у війні могли скласти від 7,67 млрд до 14,4 млрд доларів. Прямі доходи від відправки військових, включно із зарплатами і компенсаціями в разі загибелі, оцінюються в 620 млн доларів на рік, повідомляє Korea Joon Gang Daily.
"Якщо Північна Корея буде в повному обсязі отримувати оплату за розміщення військ і експорт зброї, то ключовий економічний ефект санкцій, що полягає в скороченні валютних надходжень, буде підірвано", — наголошується в доповіді.
Ці дані взяті з нещодавньої доповіді Ім Су-хо з Інституту стратегії національної безпеки про економічний вплив відправки північнокорейських солдатів та експорту зброї в Росію.
Крім солдатів, Кім Чен Ин відправив Путіну близько 33 000 контейнерів із військовою продукцією, включно зі зброєю та боєприпасами, в рамках підтримки Москви у війні з Україною.
Обсяг відправлених боєприпасів, за даними розвідувального управління Міністерства оборони (DIA), може становити понад 15 мільйонів 152-міліметрових артилерійських снарядів.
За даними української військової розвідки, до 8000 північнокорейських військовослужбовців залишаються в Курській області Росії.
Автор зазначив, що підтверджена компенсація обмежується предметами, які можна виявити за допомогою відкритого спостереження і супутникових знімків, і що існує висока ймовірність того, що Північна Корея отримає додаткову компенсацію за секретні військові технології, високоточні деталі та матеріали в майбутньому.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що КНДР відправила в Росію "солдатів-будівельників", які нібито займатимуться відновленням інфраструктури в прикордонних областях.
При цьому в КНДР почали пропагувати війну в Україні, як почесну можливість стати "мучеником" і знайти "вічне життя".