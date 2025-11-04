Кім Чен Ин відправив до Росії 5000 "солдатів-будівельників"

Південнокорейська розвідка повідомляє, що солдати КНДР призначені для відновлення інфраструктури російських областей. І їх поетапно перекидають на територію РФ із вересня.

За даними Сеула, на війні в Україні загинули щонайменше 600 північнокорейських солдатів, ще тисячі дістали поранення. А тепер Кім Чен Ин відправляє Володимиру Путіну поповнення, повідомляє The Moscow Times з посиланням на AFP.

Південнокорейський депутат Лі Сон Гвен повідомив журналістам, що "близько 5000 північнокорейських будівельних солдатів поетапно перекидаються в Росію з вересня і, як очікується, будуть мобілізовані для відновлення інфраструктури".

Він додав, що "було виявлено постійні ознаки підготовки та добору особового складу в рамках підготовки до перекидання додаткових військ".

За словами Лі, розвідувальне агентство повідомило законодавцям, що наразі біля російсько-українського кордону, за оцінками, розміщено близько 10 000 північнокорейських військовослужбовців.

Міжнародна група з моніторингу санкцій, Багатостороння група з моніторингу санкцій, у доповіді, опублікованій минулого місяця, заявила, що Північна Корея планує відправити "40 000 робітників у Росію, включно з кількома делегаціями IT-фахівців".

Відповідно до санкцій ООН північнокорейським робітникам заборонено заробляти гроші за кордоном.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин отримав підтримку від Москви, відправивши тисячі своїх солдатів воювати на боці Росії проти України.

Аналітики стверджують, що Північна Корея отримує від Росії фінансову допомогу, військові технології, а також продовольство та енергоносії в обмін на відправку військ.

Це дало змогу Ину обійти жорсткі міжнародні санкції, запроваджені через його ядерну та ракетну програми.

Після зустрічі Кім Чен Ина і Дональда Трампа 2019 року плани США на денуклеаризацію КНДР і пом'якшення санкцій у відповідь провалилися. І з того часу Пхеньян неодноразово заявляв про себе як про ядерну державу.

Пхеньян не відповів на пропозицію Трампа зустрітися з Кімом минулого тижня, і натомість міністр закордонних справ країни Чхве Сон Хі вирушила до Москви, де вона і президент Росії Володимир Путін домовилися про зміцнення двосторонніх зв'язків.

Лі заявив, що розвідувальне агентство Сеула вважає, що Кім відкритий для переговорів із Вашингтоном і "буде прагнути до контакту, коли для цього будуть створені умови".

Хоча запропонована зустріч із Трампом не відбулася, "безліч ознак вказує" на те, що Пхеньян "за лаштунками готувався до можливих переговорів зі США", заявив депутат.

Нагадаємо, у вересні Кім Чен Ин з'явився разом із Сі Цзіньпіном і президентом Росії Володимиром Путіним на пишному військовому параді в Пекіні, що стало яскравою демонстрацією його нового, підвищеного статусу у світовій політиці.

А в Пхеньяні з'явиться меморіал загиблим на війні проти України. Ин оголосив про "безперервний розвиток" військового братерства з Росією.