Военный Фокус Российско-украинская война КНДР передала военных России

Самоубийство, а не плен: Ким Чен Ын подтвердил, что солдатам КНДР приказано погибать в Украине

Ким Чен Ын произнес речь в которой хвалил солдат, которые совершили самоубийство

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подтвердил политику, согласно которой солдаты должны совершать самоубийство на поле боя, чтобы избежать украинского плена.

Это заявление последовало за сообщениями о том, что северокорейских военнослужащих, захваченных Украиной, вынуждали покончить с собой, чтобы избежать плена. Ким Чен Ын, выступая на мероприятии по случаю открытия мемориала в Пхеньяне, посвященного северокорейцам, погибшим в бою, Ким Чен Ын дважды упомянул солдат, совершивших "самоподрывы", пишет Bloomberg.

"Героев, которые без колебаний выбрали самоубийство, теракт смертника, чтобы защитить великую честь", — так Ким Чен Ын в своей речи перед семьями погибших и высокопоставленными российскими чиновниками выразил им свою признательность.

"Не просили цену за исключительные подвиги и не надеялись на вознаграждение, взрывая себя гранатой. Проливая кровь, погибали, но они оставляли только просьбу до конца выполнить приказ партии, и в последние минуты жизни произносили лозунг "Да здравствует Пхеньян!", желая только процветания Родины", — сообщил Ким, выступая на открытии мемориала, который официально называется Мемориальный музей боевых подвигов в зарубежной военной операции.

На открытии также присутствовали представители России: председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин и министр обороны Андрей Белоусов.

Также Ким Чен Ын заявил, что "не было бы более священного вклада, чем самопожертвование, и не было бы более точного выражения чувства морального долга, чем это… Не только герои, которые для великой чести без колебания взорвали себя гранатами и покончили с собой, но и те, которые пали в авангарде штурмового боя, и те, которых мучила совесть воина, что до конца не выполнили приказ, нежели боль от раны от пули и снарядов, – все они верные партии солдаты и патриоты".

Примечательно, но в его речи только один раз упоминается Украина. Зато он сообщил, что северокорейские наемники, которые воевали за Россию, носили с собой обязательный патриотический набор, который состоял из "мешочка с горстью родной земли"Ю, "письма и тексты клятвы смертных, в которых просили верить, что до последних минут жизни были достойными перед Отечеством и родителями, женами и детьми, хотя не смогут снова вернуться домой", и "окровавленные заявления о приеме в партию".

В 2024 году Ким Чен Ын подписал военный пакт с президентом России Владимиром Путиным , который включал положение о взаимной обороне. С тех пор южнокорейские и западные разведывательные агентства подсчитали, что Пхеньян направил не менее 10 000 солдат и десятки тысяч контейнеров с оружием для оказания помощи России в борьбе с Украиной. Считается, что Северная Корея понесла тяжелые потери, тысячи человек погибли в бою.

Заявление Кима на этой неделе последовало за сообщениями о том, что северокорейских военнослужащих, захваченных Украиной, вынуждали покончить с собой, чтобы избежать плена. В этих сообщениях цитировались как данные украинской разведки, так и информация от захваченного северокорейского солдата.

В этом году Северная Корея также активизировала испытания оружия, в том числе баллистических ракет малой дальности, и провела испытательные стрельбы из своей новой системы вооружения класса "море-земля". Это происходит на фоне растущей обеспокоенности по поводу того, что армия страны получает реальный боевой опыт, сражаясь на стороне России. И новые технологии от Кремля, взамен северокорейских наемников.

Ранее в этом месяце Пхеньян заявил об испытании нескольких ракет «Хвасон-11» — ракет малой дальности, также известных как КН-23 или КН-24, — которые, по утверждению Украины, Пхеньян поставил Москве для использования в войне против Киева.

