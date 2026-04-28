Самоубийство, а не плен: Ким Чен Ын подтвердил, что солдатам КНДР приказано погибать в Украине

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подтвердил политику, согласно которой солдаты должны совершать самоубийство на поле боя, чтобы избежать украинского плена.

Это заявление последовало за сообщениями о том, что северокорейских военнослужащих, захваченных Украиной, вынуждали покончить с собой, чтобы избежать плена. Ким Чен Ын, выступая на мероприятии по случаю открытия мемориала в Пхеньяне, посвященного северокорейцам, погибшим в бою, Ким Чен Ын дважды упомянул солдат, совершивших "самоподрывы", пишет Bloomberg.

Ким Чен Ын подтвердил, что солдатам КНДР приказали убивать себя, чтобы не попасть в плен

"Героев, которые без колебаний выбрали самоубийство, теракт смертника, чтобы защитить великую честь", — так Ким Чен Ын в своей речи перед семьями погибших и высокопоставленными российскими чиновниками выразил им свою признательность.

"Не просили цену за исключительные подвиги и не надеялись на вознаграждение, взрывая себя гранатой. Проливая кровь, погибали, но они оставляли только просьбу до конца выполнить приказ партии, и в последние минуты жизни произносили лозунг "Да здравствует Пхеньян!", желая только процветания Родины", — сообщил Ким, выступая на открытии мемориала, который официально называется Мемориальный музей боевых подвигов в зарубежной военной операции.

Відео дня

На открытии также присутствовали представители России: председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин и министр обороны Андрей Белоусов.

Российская делегация была довольна открытием музея

Также Ким Чен Ын заявил, что "не было бы более священного вклада, чем самопожертвование, и не было бы более точного выражения чувства морального долга, чем это… Не только герои, которые для великой чести без колебания взорвали себя гранатами и покончили с собой, но и те, которые пали в авангарде штурмового боя, и те, которых мучила совесть воина, что до конца не выполнили приказ, нежели боль от раны от пули и снарядов, – все они верные партии солдаты и патриоты".

Примечательно, но в его речи только один раз упоминается Украина. Зато он сообщил, что северокорейские наемники, которые воевали за Россию, носили с собой обязательный патриотический набор, который состоял из "мешочка с горстью родной земли"Ю, "письма и тексты клятвы смертных, в которых просили верить, что до последних минут жизни были достойными перед Отечеством и родителями, женами и детьми, хотя не смогут снова вернуться домой", и "окровавленные заявления о приеме в партию".

Открытие музея-мемориала в КНДР Фото: KCNA

В 2024 году Ким Чен Ын подписал военный пакт с президентом России Владимиром Путиным , который включал положение о взаимной обороне. С тех пор южнокорейские и западные разведывательные агентства подсчитали, что Пхеньян направил не менее 10 000 солдат и десятки тысяч контейнеров с оружием для оказания помощи России в борьбе с Украиной. Считается, что Северная Корея понесла тяжелые потери, тысячи человек погибли в бою.

Заявление Кима на этой неделе последовало за сообщениями о том, что северокорейских военнослужащих, захваченных Украиной, вынуждали покончить с собой, чтобы избежать плена. В этих сообщениях цитировались как данные украинской разведки, так и информация от захваченного северокорейского солдата.

В этом году Северная Корея также активизировала испытания оружия, в том числе баллистических ракет малой дальности, и провела испытательные стрельбы из своей новой системы вооружения класса "море-земля". Это происходит на фоне растущей обеспокоенности по поводу того, что армия страны получает реальный боевой опыт, сражаясь на стороне России. И новые технологии от Кремля, взамен северокорейских наемников.

Ранее в этом месяце Пхеньян заявил об испытании нескольких ракет «Хвасон-11» — ракет малой дальности, также известных как КН-23 или КН-24, — которые, по утверждению Украины, Пхеньян поставил Москве для использования в войне против Киева.

