"Похвастались" танками Leopard и Abrams: в КНДР открыли музей с "трофейной" техникой ВСУ (фото)

Северная Корея открыла музей, в котором представила захваченную в Украине западную военную технику. На открытии присутствовали Ким Чен Ын и министр обороны России Андрей Белоусов.

Об этом говорится в материале издания "Милитарный", ссылающегося на Корейское центральное информационное агентство (KCNA). Так, в пуликации отмечается, что в Пхеньяне 26 апреля открыли Мемориальный музей боевых подвигов зарубежных военных операций. Что интересно, в нем разместили экспозицию с военной техникой, которую, по данным KCNA, якобы захватили во время боевых действий против Украины.

Среди представленных образцов есть танки Leopard 2A4 и M1A1 Abrams, боевые машины пехоты Marder, бронемашины AMX-10RC, бронетранспортеры VAB и бронированные автомобили Kirpi турецкого производства.

В КНДР открыли музей с "трофейной" техникой ВСУ

Кроме того, на церемонии открытия были Ким Чен Ын, представители руководства КНДР и министр обороны России Андрей Белоусов. Российская делегация участвовала в торжествах в составе мероприятия, которое посвящено участию северокорейских войск в боях в Курской области РФ.

Відео дня

До этого, в феврале этого года Ким Чен Ын посещал строительство этого музея. В частности, тогда он осмотрел объект и дал указания по завершению работ.

"Милитрный" также уточнил, что информация об участии военных КНДР в войне против Украины появилась в октябре 2024 года. Примерно, в то же время украинская разведка и спецслужбы Южной Кореи сообщили о переброске около 1500 военных в Россию. Впоследствии, в ноябре 2024 года в Украине подтвердили первые бои с этими подразделениями, а уже в январе 2025 года — украинские военные взяли в плен первых северокорейских солдат.

Зато Россия и Северная Корея долгое время не признавали участие этих войск в боевых действиях. И все же в апреле 2025 года Генштаб РФ впервые официально подтвердил их присутствие в боях в Курской области.

Ранее Фокус писал, что около 100 тысяч граждан КНДР работают в России в условиях, которые свидетели описывают как принудительный труд с длительными сменами, отсутствием оплаты и жестким контролем. По данным правозащитников, большинство заработка изымается в пользу северокорейского государства, а работники фактически остаются без доступа к своим средствам и свободы передвижения.

Также сообщалось, что Россия и Северная Корея завершили стыковку последнего пролета автомобильного моста через реку Туманная, который станет первым автомобильным переходом между странами. Источники отмечают, что открыть движение по нему планируют в июне 2026 года.