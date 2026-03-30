"Без перерывов": сотня тысяч северных корейцев работают в РФ за 10 долларов в месяц, — Fox News

Около 100 тысяч северных корейцев поехали на работу в Россию, однако условия труда скорее напоминают принудительные трудовые лагеря.

Весь заработок направляется властям КНДР, пишет Fox News.

"Просыпались в 6 утра. Зимой, в морозы шли группой к строительной площадке. Работали с 7 утра до 22:00, 23:00, иногда даже до полуночи. Без перерывов. Нет установленного времени окончания. Вы заканчиваете, когда выполните норму. Дождь, снег — не имеет значения. Мы работали без перчаток, без отопления, без защитного снаряжения. Мои руки так трескались, что я не мог держать инструменты. Но останавливаться было невозможно", — рассказал журналистам один из мужчин, который попал на эти работы.

Он пояснил, что, когда договаривался о работе, то ему говорили, что он сможет заработать в России, однако весь заработок шел работодателям, поскольку должен был оплатить так называемую "квоту".

Відео дня

"Никто не упоминал о квоте. Никто не сказал мне, что большую часть того, что я зарабатываю, заберут. Я думал, что если я поеду в Россию и буду упорно работать, то смогу сэкономить достаточно, чтобы построить лучшую жизнь для своей семьи. Когда я приехал, я понял, что все это неправда. Деньги не были моими. Они никогда не будут моими", — отметил мужчина.

Его показания, как и показания нескольких других лиц из Северной Кореи, работающих в России, представлены в отчете, опубликованном международной правозащитной организацией Global Rights Compliance. В отчете отмечается, что российские компании нанимают северокорейских работников, нарушая санкции Организации Объединенных Наций, часто скрывая их личность, чтобы работники даже не знали, на кого они работают.

"Эти выводы демонстрируют четкую картину того, как Северная Корея якобы поддерживает свой режим под санкциями: она экспортирует своих граждан в качестве рабочей силы, изымает их заработную плату и поддерживает полный контроль даже за пределами своих границ", — говорится в статье.

Советник по вопросам глобального соблюдения прав в Северной Корее Еджи Ким рассказал журналистам, что каждый северокорейский работник, командированный за границу, должен ежемесячно платить государству обязательную сумму. И если работник зарабатывает примерно 800 долларов в месяц за 420 часов работы, то из этой суммы от 600 до 850 долларов отчисляется на квоту, а также дополнительные выплаты за долг на проезд и коммунальные расходы. Работнику остается примерно 10 долларов. А если работникам не хватает средств, чтобы оплатить квоту, дефицит накапливается, оставляя некоторых в долгах.

Работники рассказывают, что квота должна уплачиваться независимо от обстоятельств. Если она не выполнена, то долг переносится на следующий месяц.

"Квота должна быть выполнена любыми средствами, даже если надо платить из собственного кармана", — рассказал один из работников.

Авторы материала отметили, что иногда работников отправляют домой, однако для них это означает внесение в черный список, допросы, а иногда и перенос долгов на семью.

Согласно сообщению работников, по прибытии в Россию паспорта немедленно конфискуют и задержат представители служб безопасности Северной Кореи. Работники рассказывают, что паспорта у них на руках никогда не было. Соответственно, они не могли выходить в город, который был неподалеку, за забором. В город их выпускали несколько раз в год, но "только группами, с четко определенным временем возвращения".

В нескольких случаях сообщалось о физическом насилии. В одном случае работника избили так жестоко, что он не мог работать в течение двух недель. Наблюдение на месте описывалось как постоянное, а коллективные наказания применялись, чтобы заставить работников следить друг за другом. Работники рассказывали, что жили в переполненных контейнерах, кишащих тараканами и клопами, имея доступ к душу только один-два раза в год. В некоторых случаях они имели только один выходной в год.

Люди, которые дали показания для отчета, являются одними из немногих, кому удалось вырваться из системы, а тысячи людей остаются в ловушке.

"Я хочу, чтобы люди знали, что именно сейчас, сегодня, на строительных площадках в России есть мужчины, которые работают по 16 часов в сутки, спят в контейнерах, ничего не зарабатывают, не имея возможности позвонить домой и не имея возможности уехать. Их имен нет ни в одном отчете. Никто не знает, что они там. И если бы я мог сказать им одно, это было бы — мир начинает меня слушать. Пожалуйста, держитесь", — рассказал журналистам один из мужчин, который прошел через такой труд в России.

