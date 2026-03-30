"Без перерв": сотня тисяч північних корейців працюють в РФ за 10 доларів на місяць, — Fox News

Близько 100 тисяч північних корейців поїхали на роботу до Росії, проте умови праці скоріше нагадують примусові трудові табори.

Весь заробіток спрямовується владі КНДР, пише Fox News.

"Прокидалися о 6-ій ранку. Зимою, в морози йшли групою до будівельного майданчика. Працювали з 7-ї ранку до 22:00, 23:00, іноді навіть до півночі. Без перерв. Немає встановленого часу закінчення. Ви закінчуєте, коли виконаєте норму. Дощ, сніг – не має значення. Ми працювали без рукавичок, без опалення, без захисного спорядження. Мої руки так тріскалися, що я не міг тримати інструменти. Але зупинятися було неможливо", — розповів журналістам один із чоловіків, який потрапив на ці роботи.

Він пояснив, що, коли домовлявся про роботу, то йому казали, що він зможе заробити в Росії, проте весь заробіток йшовв роботодавцям, оскільки мав сплатити так звану "квоту".

Відео дня

"Ніхто не згадував про квоту. Ніхто не сказав мені, що більшу частину того, що я заробляю, заберуть. Я думав, що якщо я поїду до Росії та буду наполегливо працювати, то зможу заощадити достатньо, щоб побудувати краще життя для своєї родини. Коли я приїхав, я зрозумів, що все це неправда. Гроші не були моїми. Вони ніколи не будуть моїми", — зазначив чоловік.

Його свідчення, як і свідчення кількох інших осіб з Північної Кореї, які працюють у Росії, представлені у звіті, опублікованому міжнародною правозахисною організацією Global Rights Compliance. У звіті зазначається, що російські компанії наймають північнокорейських працівників, порушуючи санкції Організації Об'єднаних Націй, часто приховуючи їхню особу, щоб працівники навіть не знали, на кого вони працюють.

"Ці висновки демонструють чітку картину того, як Північна Корея нібито підтримує свій режим під санкціями: вона експортує своїх громадян як робочу силу, вилучає їхню заробітну плату та підтримує повний контроль навіть за межами своїх кордонів", — йдеться у статті.

Радник з питань глобального дотримання прав у Північній Кореї Єджі Кім розповів журналістам, що кожен північнокорейський працівник, відряджений за кордон, повинен щомісяця сплачувати державі обов’язкову суму. І якщо працівник заробляє приблизно 800 доларів на місяць за 420 годин роботи, то з цієї суми від 600 до 850 доларів відраховується на квоту, а також додаткові виплати за борг на проїзд та комунальні витрати. Працівнику залишається приблизно 10 доларів. А якщо працівникам не вистачає коштів, щоб сплатити квоту, дефіцит накопичується, залишаючи деяких у боргах.

Працівники розповідають, що квота має сплачуватися незалежно від обставин. Якщо вона не виконана, то борг переноситься на наступний місяць.

"Квота має бути виконана будь-якими засобами, навіть якщо треба платити з власної кишені", — розповів один із працівників.

Автори матеріалу зазначили, що іноді працівників відправляють додому, проте для них це означає внесення до чорного списку, допити, а іноді й перенесення боргів на родину.

Згідно з повідомленням працівників, після прибуття до Росії паспорти негайно конфіскують та затримають представники служб безпеки Північної Кореї. Працівники розповідають, що паспорта у них на руках ніколи не було. Відповідно, вони не могли виходити до міста, яке було неподалік, за парканом. У місто їх випускали кілька разів на рік, але "лише групами, з чітко визначеним часом повернення".

У кількох випадках повідомлялося про фізичне насильство. В одному випадку працівника побили так жорстоко, що він не міг працювати протягом двох тижнів. Спостереження на місці описувалося як постійне, а колективні покарання застосовувалися, щоб змусити працівників стежити один за одним. Працівники розповідали, що жили в переповнених контейнерах, що кишіли тарганами та клопами, маючи доступ до душу лише один-два рази на рік. У деяких випадках вони мали лише один вихідний на рік.

Люди, які дали свідчення для звіту, є одними з небагатьох, кому вдалося вирватися з системи, а тисячі людей залишаються в пастці.

"Я хочу, щоб люди знали, що саме зараз, сьогодні, на будівельних майданчиках у Росії є чоловіки, які працюють по 16 годин на добу, сплять у контейнерах, нічого не заробляють, не маючи можливості зателефонувати додому і не маючи можливості виїхати. Їхніх імен немає в жодному звіті. Ніхто не знає, що вони там. І якби я міг сказати їм одне, це було б — світ починає мене слухати. Будь ласка, тримайтеся", — розповів журналістам один з чоловіків, який пройшов через таку працю в Росії.

