Загинули у війні проти України: Кім Чен Ин відправив чиновників озеленювати могили солдатів КНДР (фото)

У Пхеньяні відбувся "суботник", під час якого партійні та військові чини облаштовували могили північнокорейських солдатів, загиблих у російсько-українській війні. Озеленення місць поховання бійців Народної армії відбулося біля споруджуваного меморіального музею.

У п'ятницю, 20 березня, працівники Центрального комітету Трудової партії Кореї і співробітники Міноборони посадили газон на ділянці з могилами загиблих солдатів. Про це повідомляє Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

Фото: ЦТАК

Озеленення ділянки, як зазначається, провели, серед іншого, і члени Президії Політбюро ЦК ТПК разом із командним складом оборонного відомства.

Чиновники облаштовують могили солдатів біля військового музею

Облаштування могил загиблих північнокорейських солдатів проводилося на території споруджуваного "Меморіального музею бойових подвигів у зарубіжній військовій операції".

Поле з могилами солдатів

Цю установу в КНДР позиціонують як "п'єдестал безсмертя" для солдатів "найсильнішої армії". Його зведення та оздоблення мають закінчити до першої річниці "визволення" Курської області.

Кім Чен Ин біля входу в музей

Нагадаємо, у КНДР пропагували війну в Україні, як можливість стати "мучеником" і знайти "вічне життя". Раніше російські ЗМІ зняли пропагандистський сюжет про саперів із КНДР, які готові "жертвувати собою".

Південнокорейське видання Yonhap підрахувало, що з жовтня 2024 року Північна Корея направила близько 13 тисяч військових на війну Росії з Україною. Шосту частину війська Пхеньян втратив під час боїв у Курській області.

