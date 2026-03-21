Загинули у війні проти України: Кім Чен Ин відправив чиновників озеленювати могили солдатів КНДР (фото)
У Пхеньяні відбувся "суботник", під час якого партійні та військові чини облаштовували могили північнокорейських солдатів, загиблих у російсько-українській війні. Озеленення місць поховання бійців Народної армії відбулося біля споруджуваного меморіального музею.
У п'ятницю, 20 березня, працівники Центрального комітету Трудової партії Кореї і співробітники Міноборони посадили газон на ділянці з могилами загиблих солдатів. Про це повідомляє Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).
Озеленення ділянки, як зазначається, провели, серед іншого, і члени Президії Політбюро ЦК ТПК разом із командним складом оборонного відомства.
Облаштування могил загиблих північнокорейських солдатів проводилося на території споруджуваного "Меморіального музею бойових подвигів у зарубіжній військовій операції".
Цю установу в КНДР позиціонують як "п'єдестал безсмертя" для солдатів "найсильнішої армії". Його зведення та оздоблення мають закінчити до першої річниці "визволення" Курської області.
Південнокорейське видання Yonhap підрахувало, що з жовтня 2024 року Північна Корея направила близько 13 тисяч військових на війну Росії з Україною. Шосту частину війська Пхеньян втратив під час боїв у Курській області.
