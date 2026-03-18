Практично одноголосно: у КНДР за Кім Чен Ина проголосували 99,93%

Лише 0,07% проголосували проти, що викликало питання з приводу долі "сміливців", а також це виявився перший раз, коли в Північній Кореї визнали, що існує якась опозиція.

Кім Чен Ин і його партія перемогли на парламентських виборах у Північній Кореї з результатом 99,93% за явки майже 100%, повідомляє Sunday Guardian.

Правляча Трудова партія Кореї та її союзники отримали 99,93% голосів, завоювавши всі 687 місць у Верховних народних зборах. Влада повідомила про явку в 99,99%, що підкреслює суворий контроль за перебігом виборів.

На виборах, що відбулися 15 березня, було обрано депутатів 15-х Верховних народних зборів, які незабаром зберуться в Пхеньяні. На засіданні буде офіційно затверджено ключові керівні посади та обговорено потенційні зміни до конституції.

Сам Кім Чен Ін проголосував на вугільній шахті в Чонсоні.

Кім Чен Ин особисто з'їздив на вибори

Кім Чен Ин набрав 99,93% на виборах до парламенту КНДР

Однією з найбільш вражаючих подій цих виборів є масштаб внутрішніх змін. Понад 70% депутатів — нові обличчя, що свідчить про серйозну реструктуризацію політичної системи.

Експерти вважають, що ця перестановка дасть змогу Кіму усунути старі центри влади і залучити лояльних йому осіб. Серед помітних імен — Чо Ен Вон, близький соратник Кіма, який, як очікується, обійме важливу парламентську посаду.

Тим часом, досвідченого лідера Чхве Рен Хе відсторонили від ключових посад і виключили з нового списку — це свідчить про зміну внутрішньої динаміки.

Сестра Кіма, Кім Йо Чжон, і міністр закордонних справ Чхве Сон-Хі також увійшли до числа новообраних депутатів.

Очікується, що на майбутній парламентській сесії Кім Чен Ин буде знову призначений головою Державної комісії у справах держави, що підтвердить його статус верховного лідера країни.

Що ще важливіше, законодавці можуть переглянути конституцію, щоб переглянути відносини з Південною Кореєю. Спостерігачі припускають, що Північна Корея може офіційно оголосити Південну Корею ворожою державою, що ознаменує собою значне зрушення в політиці.

На зборах також буде визначено майбутні напрямки зовнішньої політики, які можуть вплинути на регіональну стабільність.

Вибори в КНДР — чому в Північній Кореї немає опозиції

У Північній Кореї діє однопартійна система, очолювана Трудовою партією Кореї. Хоча існують кілька невеликих інших партій, вони функціонують під контролем правлячого альянсу і не становлять реальної політичної конкуренції.

У КНДР немає опозиції

Держава жорстко контролює відбір кандидатів, засоби масової інформації та громадську думку. Громадяни, як правило, мають лише одного затвердженого кандидата в кожному виборчому окрузі, що не залишає місця для справжнього виборчого вибору.

Вибори не проводяться таємним голосуванням, як це прийнято в більшості демократичних країн. Натомість вони слугують механізмом для демонстрації єдності та затвердження рішень, уже ухвалених керівництвом.

Незважаючи на відсутність у Північній Кореї реальної опозиційної системи, повідомлені 0,07% голосів проти кандидатів не свідчать про справжню політичну конкуренцію. На північнокорейських виборах у кожному виборчому окрузі зазвичай висувають тільки одного кандидата, схваленого державою і підтримуваного правлячою Трудовою партією Кореї. Наприклад, у Чонсоні, де голосував Кім Чен Ин, це був директор Чхонсонської молодіжної шахти Чо Чхоль Хо.

Формально виборці мають право відхилити кандидатуру, але для цього потрібна окрема, несекретна процедура, яка може піддати їх перевірці.

Тому більшість експертів вважають, що невеликий відсоток голосів "проти" має здебільшого символічний характер. Ймовірно, влада включає такі цифри, щоб створити видимість демократичного вибору та контрольованого інакомислення. Насправді ж система залишається жорстко контрольованою, де вибори функціонують радше як формальне схвалення рішень керівництва, а не як платформа для політичної опозиції.

Вибори в КНДР уже викликали хвилю мемів у соціальних мережах, де люди жартують про долю тих 0,07%, які не голосували за верховного лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.

"Хвилина мовчання в пам'ять про 0,07%", — написав один користувач. Інший пожартував: "Ці 0,07% щойно стали найрозшукуванішими людьми в країні".

