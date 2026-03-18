Практически единогласно: в КНДР за Ким Чен Ына проголосовали 99,93%

Всего 0,07% проголосовали против, что вызвало вопросы по поводу судьбы "смельчаков", а также это оказался первый раз, когда в Северной Корее признали, что существует какая-то оппозиция.

Ким Чен Ын и его партия победили на парламентских выборах в Северной Корее с результатом 99,93% при явке почти 100%, сообщает Sunday Guardian.

Правящая Трудовая партия Кореи и ее союзники получили 99,93% голосов, завоевав все 687 мест в Верховном народном собрании. Власти сообщили о явке в 99,99%, что подчеркивает строгий контроль за ходом выборов.

На выборах, состоявшихся 15 марта, были избраны депутаты 15-го Верховного народного собрания, которое вскоре соберется в Пхеньяне. На заседании будут официально утверждены ключевые руководящие должности и обсуждены потенциальные изменения в конституции.

Сам Ким Чен Ін проголосовал на угольной шахте в Чонсоне.

Ким Чен Ын лично съездил на выборы Фото: KCNA

Ким Чен Ын набрал 99,93% на выборах в парламент КНДР Фото: KCNA

Одним из наиболее поразительных событий этих выборов является масштаб внутренних изменений. Более 70% депутатов — новые лица, что свидетельствует о серьезной реструктуризации политической системы.

Эксперты считают, что эта перестановка позволит Киму устранить старые центры власти и привлечь лояльных ему лиц. Среди видных имен — Чо Ен Вон, близкий соратник Кима, который, как ожидается, займет важную парламентскую должность.

Между тем, опытный лидер Чхве Рен Хэ был отстранен от ключевых должностей и исключен из нового списка — это свидетельствует об изменении внутренней динамики.

Сестра Кима, Ким Е Чжон, и министр иностранных дел Чхве Сон-хи также вошли в число новоизбранных депутатов.

Ожидается, что на предстоящей парламентской сессии Ким Чен Ын будет вновь назначен главой Государственной комиссии по делам государства, что подтвердит его статус верховного лидера страны.

Что еще более важно, законодатели могут пересмотреть конституцию, чтобы пересмотреть отношения с Южной Кореей. Наблюдатели предполагают, что Северная Корея может официально объявить Южную Корею враждебным государством, что ознаменует собой значительный сдвиг в политике.

На собрании также будут определены будущие направления внешней политики, которые могут повлиять на региональную стабильность.

Выборы в КНДР — почему в Северной Корее нет оппозиции

В Северной Корее действует однопартийная система, возглавляемая Трудовой партией Кореи. Хотя существуют несколько небольших других партий, они функционируют под контролем правящего альянса и не представляют реальной политической конкуренции.

В КНДР нет оппозиции Фото: KCNA

Государство жестко контролирует отбор кандидатов, средства массовой информации и общественное мнение. Граждане, как правило, имеют только одного утвержденного кандидата в каждом избирательном округе, что не оставляет места для подлинного избирательного выбора.

Выборы не проводятся тайным голосованием, как это принято в большинстве демократических стран. Вместо этого они служат механизмом для демонстрации единства и утверждения решений, уже принятых руководством.

Несмотря на отсутствие в Северной Корее реальной оппозиционной системы, сообщенные 0,07% голосов против кандидатов не свидетельствуют о подлинной политической конкуренции. На северокорейских выборах в каждом избирательном округе обычно выдвигается только один кандидат, одобренный государством и поддерживаемый правящей Трудовой партией Кореи. Например в Чонсоне, где голосовал Ким Чен Ын, это был директор Чхонсонской молодежной шахты Чо Чхоль Хо.

Ким Чен Ын набрал 99,93% на выборах в парламент КНДР Фото: KCNA

Формально избиратели имеют право отклонить кандидатуру, но для этого требуется отдельная, несекретная процедура, которая может подвергнуть их проверке.

Поэтому большинство экспертов считают, что небольшой процент голосов "против" носит в основном символический характер. Вероятно, власти включают такие цифры, чтобы создать видимость демократического выбора и контролируемого инакомыслия. В действительности же система остается жестко контролируемой, где выборы функционируют скорее как формальное одобрение решений руководства, а не как платформа для политической оппозиции.

Выборы в КНДР уже вызвали волну мемов в социальных сетях, где люди шутят о судьбе тех 0,07%, которые не голосовали за верховного лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

"Минута молчания в память о 0,07%", — написал один пользователь. Другой пошутил: "Эти 0,07% только что стали самыми разыскиваемыми людьми в стране".

