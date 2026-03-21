Погибли в войне против Украины: Ким Чен Ын отправил чиновников озеленять могилы солдат КНДР (фото)

В Пхеньяне прошел "субботник", во время которого партийные и военные чины обустраивали могилы северокорейских солдат, погибших в троссийско-украинской войне. Озеленение мест захоронения бойцов Народной армии прошло возле строящегося мемориального музея.

В пятницу, 20 марта, работники Центрального комитета Трудовой партии Кореи и сотрудники Минобороны посадили газон на участке с могилами погибших солдат. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Участники озеленяют участки возле могил солдат Фото: ЦТАК

Озеленение участка, как отмечается, провели, среди прочего, и члены Президиума Политбюро ЦК ТПК вместе с командным составом оборонного ведомства.

Чиновники обустраивают могилы солдат возле военного музея

Обустройство могил северокорейских солдат проводилось на территории строящегося "Мемориального музея боевых подвигов в зарубежной военной операции".

Поле с могилами солдат

Данное учреждение в КНДР позиционируют как "пьедестал бессмертия" для солдат "самой сильной армии". Его возведение и отделку должны закончить к первой годовщине "освобождения" Курской области.

Відео дня

Ким Чен Ын возле входа в музей

Напомним, в КНДР пропагандировали войну в Украине, как возможность стать "мучеником" и обрести "вечную жизнь". Ранее российские СМИ сняли пропагандистский сюжет о саперах из КНДР, которые готовы "жертвовать собой".

Южнокорейское издание Yonhap подсчитало, что с октября 2024 года Северная Корея направила около 13 тысяч военных на войну России с Украиной. Шестую часть войска Пхеньян потерял во время боев в Курской области.

Фокус писал, что на парламентских выборах в КНДР 15 марта победила правящая Трудовая партия Кореи. Явка составила 99,99%.