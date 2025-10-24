В КНДР заложили мемориал погибшим на войне: Ким Чен Ын под слезы присутствующих объявил о "военном братстве" с РФ

В КНДР заложили фундамент мемориала погибшим в Курской области северокорейским бойцам, которую посетил лидер Ким Чен Ын. Он в частности объявил о "непрерывном развитии" военного братства с Россией. Церемония сопровождалась показательными слезами военных Северной Кореи и объятиями с лидером.

Ким Чен Ын посетил церемонию открытия мемориала северокорейским солдатам, которые воевали с российскими военнослужащими в Курской области в рамках российско-украинской войны, в ходе чего анонсировал продолжение военного партнерства с Россией. Об этом пишет агентство Reuters.

"Годы военного братства, в ходе которых драгоценной кровью была обеспечена гарантия долгосрочного развития двусторонней дружбы, будут развиваться непрерывно", — заявил северокорейский лидер.

При этом он добавил, что вызовы "доминирования и тирании" не могут помешать связям между странами.

Церемония открытия мемориала сопровождалась объятиями Ким Чен Ына с военными. На кадрах с места событий видно, как военнослужащие КНДР, присутствующие на событии, льют слезы из-за речи своего лидера.

Відео дня

Закладка мемориала погибшим на войне с Украиной бойцам КНДР

Ким Чен Ын также вместе с военным руководством страны демонстративно взял в руки лопату и они совместно присоединились к закладке фундамента.

Как пишет агентство, событие стало очередным публичным чествованием и признанием участия военных Северной Кореи в войне России с Украиной.

"Сейчас начинается великое предприятие, призванное увековечить благородный дух мучеников, которые вернулись в объятия своей родины с победой, одержанной ценой собственной жизни, верные священной миссии, как чувство нашей армии, нашего народа и нашего государства, а также как жизненно важная сила для отношений между Корейской Народно-Демократической Республикой и Российской Федерацией", — цитирует заявление Ким Чен Ына KCNA.

Напомним, в сентябре южнокорейское издание Yonhap подсчитало, что с октября 2024 года Северная Корея направила около 13 тысяч военных на войну России с Украиной. Шестую часть войска Пхеньян потерял во время боев в Курской области.

Ранее Фокус выяснял, что известно о подготовке встречи президента США Дональда Трампа с Ким Чен Ыном.

Также 6 октября в интервью "Укринформу" сотрудник Службы внешней разведки Украины Олег Александров заявил, что КНДР обеспечивает Россию до 50% боеприпасов, которыми осуществляются атаки на Украину.