У КНДР заклали меморіал загиблим на війні: Кім Чен Ин під сльози присутніх оголосив про "військове братерство" з РФ

У КНДР заклали фундамент меморіалу загиблим у Курській області північнокорейським бійцям, яку відвідав лідер Кім Чен Ин. Він зокрема оголосив про "безперервний розвиток" військового братерства з Росією. Церемонія супроводжувалася показовими сльозами військових Північної Кореї і обіймами з лідером.

Кім Чен Ин відвідав церемонію відкриття меморіалу північнокорейським солдатам, які воювали з російськими військовослужбовцями у Курській області у межах російсько-української війни, в ході чого анонсував продовження військового партнерства з Росією. Про це пише агентство Reuters.

"Роки військового братерства, в ході яких дорогоцінною кров'ю було забезпечено гарантію довгострокового розвитку двосторонньої дружби, будуть розвиватися безперервно", — заявив північнокорейський лідер.

При цьому він додав, що виклики "домінування і тиранії" не можуть стати на заваді зв'язкам між країнами.

Церемонія відкриття меморіалу супроводжувалася обіймами Кім Чен Ина з військовими. На кадрах з місця подій видно, як військовослужбовці КНДР, присутні на події, ллють сльози через промову свого лідера.

Відео дня

Закладення меморіалу загиблим на війні з Україною бійцям КНДР

Кім Чен Ин також разом з військовим керівництвом країни демонстративно у руки лопату й вони спільно долучилися до закладення фундаменту.

Як пише агентство, подія стала черговим публічним вшануванням та визнанням участі військових Північної Кореї у війні Росії з Україною.

"Зараз розпочинається велике підприємство, покликане увічнити благородний дух мучеників, які повернулися в обійми своєї батьківщини з перемогою, здобутою ціною власного життя, вірні священній місії, як почуття нашої армії, нашого народу і нашої держави, а також як життєво важлива сила для відносин між Корейською Народно-Демократичною Республікою та Російською Федерацією", — цитує заяву Кім Чен Ина KCNA.

Нагадаємо, у вересні південнокорейське видання Yonhap підрахувало, що від жовтня 2024 року Північна Корея направила близько 13 тисяч військових на війну Росії з Україною. Шосту частину війська Пхеньян втратив під час боїв у Курській області.

Раніше Фокус з'ясовував, що відомо про підготовку зустрічі президента США Дональда Трампа з Кім Чен Ином.

Також 6 жовтня в інтерв'ю "Укрінформу" співробітник Служби зовнішньої розвідки України Олег Александров заявив, що КНДР забезпечує Росію до 50% боєприпасів, якими здійснюються атаки на Україну.