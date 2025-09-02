КНДР втратила у війні проти України 2 000 військових: скільки відправлять у третій партії, — Yonhap

Від жовтня 2024 року Північна Корея направила близько 13 000 військовослужбовців для участі у війні проти України. В підсумку Пхеньян втратив шосту частину солдатів у боях під Курськом, але готує нове поповнення.

Північна Корея втратила у війні проти України близько 2000 військовослужбовців. Про це пише південнокорейське видання Yonhap. Ідеться про дані Національної розвідувальної служби (NIS), оприлюднені під час закритого брифінгу для парламентського комітету з питань розвідки.

NIS повідомила, що Пхеньян у межах третьої партії планує додатково направити до Росії близько 6 000 солдатів. Водночас близько 1 000 бойових інженерів вже прибули до Російської Федерації. Уточнюється, що окремі підрозділи КНДР вже розміщені в "тилу фронту як резервні сили".

Медіа нагадало, що попередні дані розвідки на порядок відрізнялись від цифр втрат КНДР, озвучених влітку 2025 року. З'ясувалось, що кількість загиблих солдат Північної Кореї оновили після контактів з закордонними колегами та "всебічного огляду".

"Північна Корея повідомила, що втратила близько 350 солдатів під час першого та другого раундів розгортання військ, тоді як NIS повідомила про щонайменше 600 смертей на брифінгу для парламентського комітету з розвідки у квітні", — сказали журналістам представники розвідки Пак Сон Вон та Лі Сон Квен.

Yonhap підсумувало, що від жовтня 2024 року Північна Корея направила близько 13 000 військовослужбовців для участі у війні проти України, а також допомагає РФ зброєю та боєприпасами.

Війська КНДР — як Пхеньян допомагає РФ

28 липня Служба зовнішньої розвідки повідомила, що КНДР передала РФ приблизно 6,5 млн артилерійських снарядів калібрів 122, 130, 152 і 170 мм, міни калібру 82, 120, 140 мм і сотні артилерійських систем, РСЗВ та мінометів.

За даними української військової розвідки, Північна Корея наразі забезпечує 40% потреб російської армії в боєприпасах калібру 122 мм та 152 мм, виробництво яких, як повідомляється, триває "цілодобово в Північній Кореї".

Також повідомлялося, що понад десяток високопоставлених військових офіцерів Північної Кореї повернулися додому з Росії, що дає змогу припустити, що внесок Пхеньяну у війну РФ проти України може відійти на другий план під час мирних переговорів, що тривають.