Северная Корея все ближе: РФ и КНДР соединились автомобильным мостом

Последний пролет автомобильного моста через реку Туманная между Россией и Северной Кореей состыковали сегодня, 21 апреля, в поселке Хасан Приморского края.

Соглашение о строительстве моста через Туманную правительства РФ и КНДР подписали в июне 2024 года во время визита главы Кремля Владимира Путина в Пхеньян, а первые планы по возведению автомобильного перехода на границе появились еще в 2018 году, сообщает ТАСС.

Строительство стартовало 30 апреля прошлого года. Предполагалось, что мост будет двухполосным. Общая протяженность перехода — почти 5 км, из них около 1 км приходится непосредственно на мост. Россия строила 2,4 км подъездных путей и 300 метров самого моста.

На его возведение ушло более 5 тысяч тонн металлоконструкций и свыше 9 тысяч кубометров бетона.

Відео дня

Это первый в истории автомобильный переход между Россией и Северной Кореей, которые демонстрируют все большее сближение. Рабочее движение по нему планируют открыть уже в июне 2026 года.

Как заявил российский министр транспорта Андрей Никитин, запуск моста "позволит нарастить объемы взаимной торговли, оптимизировать логистику, укрепить культурные связи и превратить приграничные территории в динамично развивающиеся экономические узлы".

Кроме того, в районе моста строят пункт пропуска "Хасан" с 10 полосами движения. Он сможет принимать до 300 транспортных средств в сутки.

Сейчас между КНДР и РФ существует только железнодорожное сообщение. Кроме того, туристов в Северную Корею были готовы доставлять самолетами, но затея не имела особого успеха. По информации СМИ, авиакомпания Nordwind за почти год не смогла привлечь их на рейсы из Москвы в Пхеньян. Самолеты летают туда примерно раз в месяц пустыми, а перевозчик лишился части госсубсидий.

Россияне, которые все же решились на такое экстремальное путешествие, летают обычно из Владивостока северокорейской Air Koryo. Купить тур в КНДР можно только через аккредитованные российские агентства минимум за 90 тысяч рублей с перелетом.

