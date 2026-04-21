Північна Корея все ближче: РФ і КНДР з'єдналися автомобільним мостом

Останній проліт автомобільного мосту через річку Туманна між Росією і Північною Кореєю зістикували сьогодні, 21 квітня, в селищі Хасан Приморського краю.

Угоду про будівництво моста через Туманну уряди РФ і КНДР підписали в червні 2024 року під час візиту глави Кремля Володимира Путіна до Пхеньяну, а перші плани зі зведення автомобільного переходу на кордоні з'явилися ще 2018 року, повідомляє ТАСС.

Будівництво стартувало 30 квітня минулого року. Передбачалося, що міст буде двосмуговим. Загальна протяжність переходу — майже 5 км, з них близько 1 км припадає безпосередньо на міст. Росія будувала 2,4 км під'їзних шляхів і 300 метрів самого мосту.

На його зведення пішло понад 5 тисяч тонн металоконструкцій і понад 9 тисяч кубометрів бетону.

Це перший в історії автомобільний перехід між Росією та Північною Кореєю, які демонструють дедалі більше зближення. Робочий рух по ньому планують відкрити вже в червні 2026 року.

Як заявив російський міністр транспорту Андрій Нікітін, запуск моста "дасть змогу наростити обсяги взаємної торгівлі, оптимізувати логістику, зміцнити культурні зв'язки і перетворити прикордонні території на економічні вузли, що динамічно розвиваються".

Крім того, в районі мосту будують пункт пропуску "Хасан" з 10 смугами руху. Він зможе приймати до 300 транспортних засобів на добу.

Наразі між КНДР і РФ існує лише залізничне сполучення. Крім того, туристів до Північної Кореї були готові доставляти літаками, але затія не мала особливого успіху. За інформацією ЗМІ, авіакомпанія Nordwind за майже рік не змогла залучити їх на рейси з Москви до Пхеньяна. Літаки літають туди приблизно раз на місяць порожніми, а перевізник позбувся частини держсубсидій.

Росіяни, які все ж зважилися на таку екстремальну подорож, літають зазвичай із Владивостока північнокорейською Air Koryo. Купити тур до КНДР можна тільки через акредитовані російські агентства щонайменше за 90 тисяч рублів із перельотом.

У січні 2026 року КНДР, яка постачає ЗС РФ боєприпасами і живою силою, різко скоротила обсяги поставок зброї в Росію. За місяць було зафіксовано лише один випадок заходу російських суден-контейнеровозів у порти Північної Кореї.

