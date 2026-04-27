"Похизувалися" танками Leopard і Abrams: у КНДР відкрили музей з "трофейною" технікою ЗСУ (фото)

Північна Корея відкрила музей, у якому представила захоплену в Україні західну військову техніку. На відкритті були присутні Кім Чен Ин та міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов.

Про це йдеться в матеріалі видання "Мілітарний", що посилається на Корейське центральне інформаційне агентство (KCNA). Так, у пулікації зазначається, що у Пхеньяні 26 квітня відкрили Меморіальний музей бойових подвигів закордонних військових операцій. Що цікаво, у ньому розмістили експозицію з військовою технікою, яку, за даними KCNA, нібито захопили під час бойових дій проти України.

Серед представлених зразків є танки Leopard 2A4 та M1A1 Abrams, бойові машини піхоти Marder, бронемашини AMX-10RC, бронетранспортери VAB і броньовані автомобілі Kirpi турецького виробництва.

Фото: KCNA

Крім того, на церемонії відкриття були Кім Чен Ин, представники керівництва КНДР і міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов. Російська делегація брала участь в урочистостях у складі заходу, який присвячений участі північнокорейських військ у боях у Курській області РФ.

До цього, у лютому цього року Кім Чен Ин відвідував будівництво цього музею. Зокрема, тоді він оглянув об’єкт і дав вказівки щодо завершення робіт.

У КНДР відкрили музей з "трофейною" технікою ЗСУ Фото: KCNA

"Мілітрний" також уточнив, що інформація про участь військових КНДР у війні проти України з’явилася у жовтні 2024 року. Приблизно, у той же час українська розвідка та спецслужби Південної Кореї тповідомили про перекидання близько 1500 військових до Росії. Згодом, у листопаді 2024 року в Україні підтвердили перші бої із цими підрозділами, а вже у січні 2025 року — українські військові взяли в полон перших північнокорейських солдатів.

Натомість Росія та Північна Корея довгий час не визнавали участь цих військ у бойових діях. Та все ж у квітні 2025 року Генштаб РФ вперше офіційно підтвердив їхню присутність у боях у Курській області.

