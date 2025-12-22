Вице-президент EA Винс Зампелла погиб в автокатастрофе: подробности

Вице-президент EA и бывший руководитель студии Infinity Ward Винс Зампелла погиб в автокатастрофе 21 декабря. Он получил мировую известность как соавтор культовых серий видеоигр Call of Duty, Battlefield, Titanfall и Apex Legends.

Как сообщает NBC4 Los Angeles, авария произошла около 12:45 на Angeles Crest Highway в горах Сан-Габриэль, севернее Лос-Анджелеса. Автомобиль, который двигался на юг, съехал с дороги и врезался в бетонный барьер. Пассажир вылетел из транспортного средства, а водитель оказался заблокированным в горящем автомобиле. Известно, что водитель авто погиб на месте, пассажир скончался в больнице.

Обстоятельства аварии пока остаются неизвестными. В целом, дорога, где произошла трагедия, известна своими извилистыми участками и живописными видами на Лос-Анджелес и долину Сан-Габриэль.

Что известно о Винсе Земпелле

Как отмечает издание, Винсу Зампеллу было 55 лет. В 2010 году он стал одним из основателей студии Respawn Entertainment вместе с Джейсоном Чатсвортом. Студия вошла в состав Electronic Arts в 2017 году и прославилась благодаря играм Titanfall, Titanfall 2, Apex Legends и STAR WARS Jedi: Fallen Order.

Ранее мужчина руководил Infinity Ward, студией, создавшей франшизу Call of Duty, а также возглавлял команду EA в Плайя-Виста, которая работала над серией Battlefield.

Кроме этого, NBC4 Los Angeles обратилась за комментариями к семье Зампеллы, а также к Respawn Entertainment и EA. Однако на момент публикации новости, журналисты их не получили.

