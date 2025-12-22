Віцепрезидент EA Вінс Зампелла загинув у автокатастрофі: подробиці

Віцепрезидент EA та колишній керівник студії Infinity Ward Вінс Зампелла загинув у автокатастрофі 21 грудня. Він здобув світову популярність як співавтор культових серій відеоігор Call of Duty, Battlefield, Titanfall та Apex Legends.

Як повідомляє NBC4 Los Angeles, аварія сталася близько 12:45 на Angeles Crest Highway у горах Сан-Габріель, північніше Лос-Анджелеса. Автомобіль, що рухався на південь, з’їхав з дороги та врізався у бетонний бар’єр. Пасажир вилетів з транспортного засобу, а водій опинився заблокованим у палаючому автомобілі. Відомо, що водій авто загинув на місці, пасажир помер у лікарні.

Обставини аварії поки що залишаються невідомими. В цілому, дорога, де трапилась трагедія, відома своїми звивистими ділянками та мальовничими краєвидами на Лос-Анджелес і долину Сан-Габріель.

Що відомо про Вінса Земпелла

Як зазначає видання, Вінсу Зампеллу було 55 років. У 2010 році він став одним із засновників студії Respawn Entertainment разом із Джейсоном Чатсвортом. Студія увійшла до складу Electronic Arts у 2017 році та прославилася завдяки іграм Titanfall, Titanfall 2, Apex Legends та STAR WARS Jedi: Fallen Order.

Раніше чоловік керував Infinity Ward, студією, що створила франшизу Call of Duty, а також очолював команду EA у Плайя-Віста, яка працювала над серією Battlefield.

Окрім цього, NBC4 Los Angeles звернулася за коментарями до родини Зампелли, а також до Respawn Entertainment та EA. Однак на момент публікації новини, журналісти їх не отримали.

