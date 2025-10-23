EA заблокувала гравців з окупованих територій: у мережі обурюються, бо обмеження охопили й інших

Американська компанія Electronic Arts офіційно оголосила про блокування акаунтів користувачів із Донецької, Запорізької, Херсонської та Луганської областей. Однак під заборону потрапили також і ті гравці, що мешкають на підконтрольних Україні територіях.

З обмеженнями зіткнулися користувачі, які мешкають на неокупованих частинах перелічених областей. Про це офіційно оголосив ком’юніті-менеджер EA на форумі компанії 21 жовтня.

"Зверніть увагу, що мешканці Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей підпадають під ембарго, зазначене на нашій сторінці підтримки: "Чому ігри EA недоступні в деяких країнах або регіонах". Висловлюємо вдячність за розуміння", — інформував менеджер.

Скриншот допису ком"юніті-менеджера EA

Відповідно до його заяви, блокування охопило усіх користувачів, що зареєстровані у вказаних областях України. Тобто блокування не залежить від того, чи окупована територія росіянами, чи ні.

Як зауважило видання Blik.ua, це означає, що гравці з неокупованих населених пунктів у перелічних регіонах не мають можливості користуватися платформою EA App та онлайн-сервісами.

На новину відреагували користувачі. Обурені геймери пишуть у мережі про те, що упродовж років купували підписки та ігри, однак через ухвалене рішення компанії не мають змоги потрапити до онлайн-бібліотеки.

Зокрема один із коментаторів закликав компанію переглянути політику обмежень, оскільки місто Запоріжжя не належить до окупованих Росією територій.

"Запоріжжя — це Україна! Будь ласка, уважно прочитайте санкції! Місто не підпадає під ембарго!", — зазначив він.

Інший користувач на форумі закликав менеджера подивитися на карту.

На момент публікації не надходило офіційних пояснень від Electronic Arts щодо здійснення такого кроку. Вочевидь, як припускають користувачі, Electronic Arts не врахувала реальної ситуації в Україні при формуванні нових обмежень.

У компанії також наразі не повідомляли, чи не планують переглядати рішення.

