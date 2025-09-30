Вони випустили FIFA і The Sims: компанія Electronic Arts продана за 55 млрд доларів, — FT

Компанія-виробник відеоігор Electronic Arts погодилася на викуп за 55 мільярдів доларів. Тепер вона переходить у приватну власність консорціуму.

Операція була підтримана Саудівською Аравією та організована Silver Lake американським бізнесменом Джаредом Кушнером. Йдеться про найбільший викуп за рахунок позикових коштів в історії. Деталями 29 вересня поділились у The Financial Times.

Electronic Arts стає приватною

Заява про те, що компанія Electronic Arts продана за 55 млрд доларів, була опублікована у понеділок. Відповідно до угоди акції EA оцінили у 210 доларів. Консорціум, до складу якого входить Саудівський державний інвестиційний фонд, підкреслив, що це — на 25% більше за їхню ціну до того, як чутки про можливу угоду підштовхнули їй вгору.

Викуп акцій Electronic Arts — це найбільша приватна транзакція в історії, яка перевищила за вартістю викуп техаської комунальної групи TXU у 2007 році. Окрім того, вона є найбільшою угодою за готівку в 2025 році.

"Electronic Arts — це надзвичайна компанія з командою менеджерів світового класу та сміливим баченням майбутнього", — заявив Кушнер, поділившись, що він "виріс, граючи в їхні ігри".

Electronic Arts погодилася на викуп: що буде тепер

Каліфорнійська EA має одну з найбагатших бібліотек контенту серед усіх виробників відеоігор, зокрема їй належать такі блокбастері франшизи як EA Sports FC (продовженням ігор-симуляторів футболу FIFA) і The Sims. Гендиректором вже багато років є Ендрю Вілсон, який залишиться в групі покупців і очолить Electronic Arts вже як приватну компанію після завершення поглинання в першій половині 2027 року.

Фінансування цього поглинання забезпечать 36 мільярдів доларів власного капіталу, внесеного групою покупців. Зазначається, що ця угода — "величезна ставка" на штучний інтелект, який має значно скоротити операційні витрати EA.

ШІ вже широко використовують для прискорення багатьох видів комп'ютерного програмування. У розробці ігор він може використовуватись для заміни акторів озвучування, створення фонів та інших ресурсів і автоматизації тестування. Однак є припущення, що технологія скоро піде далі вперед і дозволить створювати реалістичніших персонажів або адаптувати сюжет до особистих уподобань гравців.

Джерела ЗМІ повідомили, що інвестори сподіваються значно збільшити прибутки компанії завдяки скороченню витрат у найближчі роки.

Викуп акцій Electronic Arts: до чого тут Трамп

Кушнер — зять президента США Дональда Трампа. За інформацією видання, він і співголова Silver Lake Егон Дурбан почали вивчати можливість поглинання ще на початку року. Неназвані співрозмовники розповіли, що Кушнер відіграв ключову роль у зацікавленні Саудівського державного інвестиційного фонду в цій угоді попри те, що він скорочує деякі приватні інвестиції.

Є припущення, що участь Кушнера полегшить проходження угоди через американський Комітет з іноземних інвестицій, який ухвалює рішення щодо угод із залученням іноземних покупців. Дурбан назвав EA привабливою завдяки "провідній спортивній франшизі, прискоренню зростання доходів та сильному і масштабному вільному грошовому потоку". Він відзначив, що Вілсон "подвоїв доходи" та "п'ятикратно збільшив ринкову капіталізацію" за 12 років на посаді.

Фонд має сміливі плани вкладати до 70 мільярдів доларів на рік капіталу, отриманого з нафти Саудівської Аравії, у технології та нерухомість. Він вже входив до числа найбільших публічних акціонерів EA, а також мала частки в інших компаніях-розробниках відеоігор — Nintendo і Take-Two Interactive. У 2021 році наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман, який є завзятим геймером, заснував Savvy Games Group — новий підрозділ фонду, який спеціалізується на іграх і має бюджет у 38 мільярдів доларів. Він викупив деякі з найпопулярніших мобільних ігор, в тому числі Monopoly Go і Pokémon Go.

