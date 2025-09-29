Афганістан залишився без інтернету: Талібан блокує мережі по всій країні

29 вересня більша частина Афганістану опинилася без доступу до інтернету. Рух "Талібан" здійснив масштабне блокування мережі, що торкнулося всіх регіонів країни, включно зі столицею Кабулом, практично паралізувавши комунікації громадян із зовнішнім світом.

За інформацією міжнародної служби моніторингу інтернету NetBlocks, перші серйозні перебої в роботі мережі зафіксували близько 16:00 за місцевим часом. Трафік знизився з приблизно 100% до 30% від звичайного рівня. Уже о 16:47 рівень підключень впав до 14%, а станом на 18:13 доступ до мережі в країні майже повністю зник. У NetBlocks відзначили, що нині Афганістан перебуває в умовах тотального відключення інтернету, а проблеми зачепили й телефонні мережі, що значно ускладнює спілкування громадян та роботу підприємств.

Експерти пояснюють, що блокування інтернету є частиною заходів Талібану щодо запровадження "моральних" обмежень у країні. Протягом ранку відключення відбувалося поступово, зачіпаючи кілька провайдерів одночасно. Такі дії істотно обмежують доступ населення до інформації та можливість підтримувати контакти з зовнішнім світом.

Раніше The Associated Press повідомляло, що в Афганістані, контрольованому Талібаном, заборонили кабельний інтернет у кількох провінціях під приводом "запобігання аморальності". Першим обмеження торкнулося Балху, де без Wi-Fi залишилися державні установи, організації та житлові будинки, проте мобільний інтернет працює.

Представник регіонального уряду Хаджі Аттаулла Заїд підтвердив відключення та додав, що буде створено альтернативу для задоволення необхідних потреб населення. За даними інших видань, блокування вже поширилося на кілька інших провінцій, а відключення кабельного інтернету є частиною ширшої кампанії Талібану з посилення цензури.

Нагадаємо, на північному сході Афганістану стався землетрус магнітудою 6,0. Внаслідок стихії загинули щонайменше 250 людей, ще близько 500 отримали поранення у провінції Кунар. Багато будівель було зруйновано, рятувальники проводили пошуки тих, хто вижив, проте точні масштаби трагедії залишалися невідомими.

Окрім цього, Фокус писав, що Дональд Трамп хотів повернути під свій контроль військову базу Баграм в Афганістані, однак уряд Талібану відкинув його пропозицію.