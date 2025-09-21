Талібан відкинув пропозицію Трампа: США не повернуть авіабазу "Баграм"

Уряд Талібану заявив про відмову на пропозицію колишнього президента США Дональда Трампа щодо повернення авіабази "Баграм". Це сталося через чотири роки після хаотичного виходу американських військ з Афганістану, який залишив стратегічний об’єкт у руках талібів.

Related video

Про це повідомляє The Washington Post. За даними видання, невідомо, які саме контакти США мали з афганськими посадовцями з цього питання. Однак Трамп натякав, що після 2021 року, коли таліби повернулися до влади й зіштовхнулися з економічною кризою, відсутністю міжнародного визнання та внутрішніми суперечками, вони могли б розглядати можливість співпраці зі США.

Головний речник руху Талібан Забіхулла Муджахід заявив, що Вашингтон має дотримуватися політики "реалізму та раціональності". За його словами, Афганістан проводить економічно орієнтовану зовнішню політику та прагне розвивати конструктивні відносини з усіма країнами на основі взаємної вигоди.

"Слід нагадати, що згідно з Дохійською угодою Сполучені Штати зобов’язалися не застосовувати силу чи погрожувати нею щодо територіальної цілісності, чи політичної незалежності Афганістану, а також не втручатися у його внутрішні справи", – сказав Муджахід. Він наголосив, що США повинні залишатися вірними цим зобов’язанням.

Він також підкреслив, що під час усіх попередніх переговорів таліби чітко заявляли: незалежність і територіальна цілісність Афганістану залишаються беззаперечним пріоритетом.

Речник Талібану не відповів на питання про можливі переговори з адміністрацією Трампа.

Як повідомляв Фокус, президент США Дональд Трамп хоче повернути американській армії військову авіабазу "Баграм", з якої солдати були виведені чотири роки тому. Очільник Білого дому Дональд Трамп пригрозив владі Афганістану у своїй соціальній мережі в Truth Social.

Нагадаємо, американські війська залишили базу "Баграм" у липні 2021 року в межах виведення військового контингенту з країни. Після відходу американців з бази її зайняли мародери.

Фокус також повідомляв, що минулого року таліби провели парад на колишній базі США "Баграм".