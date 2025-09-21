Талибан отверг предложение Трампа: США не вернут авиабазу "Баграм"

Правительство Талибана заявило об отказе на предложение бывшего президента США Дональда Трампа о возвращении авиабазы "Баграм". Это произошло через четыре года после хаотичного выхода американских войск из Афганистана, который оставил стратегический объект в руках талибов.

Об этом сообщает The Washington Post. По данным издания, неизвестно, какие именно контакты США имели с афганскими чиновниками по этому вопросу. Однако Трамп намекал, что после 2021 года, когда талибы вернулись к власти и столкнулись с экономическим кризисом, отсутствием международного признания и внутренними спорами, они могли бы рассматривать возможность сотрудничества с США.

Главный представитель движения Талибан Забихулла Муджахид заявил, что Вашингтон должен придерживаться политики "реализма и рациональности". По его словам, Афганистан проводит экономически ориентированную внешнюю политику и стремится развивать конструктивные отношения со всеми странами на основе взаимной выгоды.

"Следует напомнить, что согласно Дохийскому соглашению Соединенные Штаты обязались не применять силу или угрожать ею в отношении территориальной целостности или политической независимости Афганистана, а также не вмешиваться в его внутренние дела", — сказал Муджахид. Он подчеркнул, что США должны оставаться верными этим обязательствам.

Он также подчеркнул, что во время всех предыдущих переговоров талибы четко заявляли: независимость и территориальная целостность Афганистана остаются безоговорочным приоритетом.

Представитель Талибана не ответил на вопрос о возможных переговорах с администрацией Трампа.

Как сообщал Фокус, президент США Дональд Трамп хочет вернуть американской армии военную авиабазу "Баграм", с которой солдаты были выведены четыре года назад. Глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил властям Афганистана в своей социальной сети в Truth Social.

Напомним, американские войска покинули базу "Баграм" в июле 2021 года в рамках вывода военного контингента из страны. После ухода американцев с базы ее заняли мародеры.

Фокус также сообщал, что в прошлом году талибы провели парад на бывшей базе США "Баграм".