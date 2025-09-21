"Произойдут плохие вещи": Трамп пригрозил Афганистану за авиабазу "Баграм"

Президент США Дональд Трамп хочет вернуть в пользование американской армии военную авиабазу "Баграм", с которой солдаты были выведены четыре года назад.

Глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил властям Афганистана в своей социальной сети в Truth Social.

"Если Афганистан не вернет авиабазу "Баграм" тем, кто ее построил, то есть Соединенным Штатам Америки, то произойдут плохие вещи!!!", — написал Дональд Трамп, однако не объяснив, что именно он имеет в виду.

По информации CNN, Трамп уже несколько месяцев давит на чиновников службы национальной безопасности США, чтобы те нашли способ вернуть стране авиабазу, где располагалось 455-е экспедиционное крыло ВВС США. Американский президент заявлял, что этот объект находится недалеко от места, где Китай производит свои ядерные ракеты.

В свою очередь издание The New York Times информировало, что движение "Талибан" отклонило возможность военного присутствия США в Афганистане. Зато в Кабуле допускают политические и экономические отношения, основанные на взаимном уважении и общих интересах.

Стоит отметить, что военный аэродром "Баграм" был построен в 1950-х годах для нужд советской армии. ВВС США располагались на базе с 2006 по 2021 годы. Собственно, в ноябре 2020 года Дональд Трамп отдал распоряжение существенно уменьшить американский контингент в Афганистане и Ираке вопреки советам военных. Полный вывод войск состоялся в следующем году, во время президентства Джо Байдена.

Напомним, американские войска покинули базу Баграм в июле 2021 года в рамках вывода военного контингента из страны. После ухода американцев с базы Баграм ее заняли мародеры.

Фокус также сообщал, что в прошлом году талибы провели парад на бывшей базе США Баграм.