"Відбудуться погані речі": Трамп пригрозив Афганістану за авіабазу "Баграм"

Президент США Дональд Трамп хоче повернути у користування американської армії військову авіабазу "Баграм", з якої солдати були виведені чотири роки тому.

Очільник Білого дому Дональд Трамп пригрозив владі Афганістану у своїй соціальній мережі в Truth Social.

"Якщо Афганістан не поверне авіабазу "Баграм" тим, хто її побудував, тобто Сполученим Штатам Америки, то відбудуться погані речі!!!", — написав Дональд Трамп, однак не пояснивши, що саме він має на увазі.

За інформацією CNN, Трамп вже декілька місяців тисне на посадовців служби національної безпеки США, аби ті знайшли спосіб повернути країні авіабазу, де розташовувалося 455-е експедиційне крило ВПС США. Американський президент заявляв, що цей об'єкт знаходиться неподалік місця, де Китай виробляє свої ядерні ракети.

Своєю чергою видання The New York Times інформувало, що рух "Талібан" відхилив можливість військової присутності США в Афганістані. Натомість у Кабулі допускають політичні та економічні відносини, засновані на взаємній повазі та спільних інтересах.

Варто зазначити, що військовий аеродром "Баграм" було збудовано у 1950-х роках для потреб радянської армії. ВПС США розташовувалися на базі з 2006 по 2021 роки. Власне, у листопаді 2020 року Дональд Трамп віддав розпорядження суттєво зменшити американський контингент в Афганістані та Іраку всупереч порадам військових. Повний вивід військ відбувся наступного року, під час президентства Джо Байдена.

