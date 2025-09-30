Они выпустили FIFA и The Sims: компания Electronic Arts продана за 55 млрд долларов, — FT

Компания-производитель видеоигр Electronic Arts согласилась на выкуп за 55 миллиардов долларов. Теперь она переходит в частную собственность консорциума.

Сделка была поддержана Саудовской Аравией и организована Silver Lake американским бизнесменом Джаредом Кушнером. Речь идет о крупнейшем выкупе за счет заемных средств в истории. Деталями 29 сентября поделились в The Financial Times.

Electronic Arts становится частной

Заявление о том, что компания Electronic Arts продана за 55 млрд долларов, было опубликовано в понедельник. В соответствии с соглашением акции EA оценили в 210 долларов. Консорциум, в состав которого входит Саудовский государственный инвестиционный фонд, подчеркнул, что это — на 25% больше их цены до того, как слухи о возможной сделке подтолкнули ее вверх.

Выкуп акций Electronic Arts — это крупнейшая частная транзакция в истории, которая превысила по стоимости выкуп техасской коммунальной группы TXU в 2007 году. Кроме того, она является крупнейшей сделкой за наличные в 2025 году.

"Electronic Arts — это чрезвычайная компания с командой менеджеров мирового класса и смелым видением будущего", — заявил Кушнер, поделившись, что он "вырос, играя в их игры".

Electronic Arts согласилась на выкуп: что будет теперь

Калифорнийская EA имеет одну из самых богатых библиотек контента среди всех производителей видеоигр, в частности ей принадлежат такие блокбастерные франшизы как EA Sports FC (продолжением игр-симуляторов футбола FIFA) и The Sims. Гендиректором уже много лет является Эндрю Уилсон, который останется в группе покупателей и возглавит Electronic Arts уже как частную компанию после завершения поглощения в первой половине 2027 года.

Финансирование этого поглощения обеспечат 36 миллиардов долларов собственного капитала, внесенного группой покупателей. Отмечается, что эта сделка — "огромная ставка" на искусственный интеллект, который должен значительно сократить операционные расходы EA.

ИИ уже широко используют для ускорения многих видов компьютерного программирования. В разработке игр он может использоваться для замены актеров озвучивания, создания фонов и других ресурсов и автоматизации тестирования. Однако есть предположение, что технология скоро пойдет дальше вперед и позволит создавать более реалистичных персонажей или адаптировать сюжет к личным предпочтениям игроков.

Источники СМИ сообщили, что инвесторы надеются значительно увеличить прибыли компании благодаря сокращению расходов в ближайшие годы.

Выкуп акций Electronic Arts: при чем здесь Трамп

Кушнер — зять президента США Дональда Трампа. По информации издания, он и сопредседатель Silver Lake Эгон Дурбан начали изучать возможность поглощения еще в начале года. Неназванные собеседники рассказали, что Кушнер сыграл ключевую роль в заинтересованности Саудовского государственного инвестиционного фонда в этой сделке, несмотря на то, что он сокращает некоторые частные инвестиции.

Есть предположение, что участие Кушнера облегчит прохождение сделки через американский Комитет по иностранным инвестициям, который принимает решения по сделкам с привлечением иностранных покупателей. Дурбан назвал EA привлекательной благодаря "ведущей спортивной франшизе, ускорению роста доходов и сильному и масштабному свободному денежному потоку". Он отметил, что Уилсон "удвоил доходы" и "пятикратно увеличил рыночную капитализацию" за 12 лет в должности.

Фонд имеет смелые планы вкладывать до 70 миллиардов долларов в год капитала, полученного из нефти Саудовской Аравии, в технологии и недвижимость. Он уже входил в число крупнейших публичных акционеров EA, а также имел доли в других компаниях-разработчиках видеоигр — Nintendo и Take-Two Interactive. В 2021 году наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман, который является заядлым геймером, основал Savvy Games Group — новое подразделение фонда, которое специализируется на играх и имеет бюджет в 38 миллиардов долларов. Он выкупил некоторые из самых популярных мобильных игр, в том числе Monopoly Go и Pokémon Go.

