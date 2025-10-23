EA заблокировала игроков с оккупированных территорий: в сети возмущаются, потому что ограничения охватили и других

Американская компания Electronic Arts официально объявила о блокировке аккаунтов пользователей из Донецкой, Запорожской, Херсонской и Луганской областей. Однако под запрет попали также и те игроки, которые живут на подконтрольных Украине территориях.

С ограничениями столкнулись пользователи, проживающие на неоккупированных частях перечисленных областей. Об этом официально объявил комьюнити-менеджер EA на форуме компании 21 октября.

"Обратите внимание, что жители Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей подпадают под эмбарго, указанное на нашей странице поддержки: "Почему игры EA недоступны в некоторых странах или регионах". Выражаем благодарность за понимание", — информировал менеджер.

Скриншот сообщения комьюнити-менеджера EA

Согласно его заявлению, блокировка охватила всех пользователей, зарегистрированных в указанных областях Украины. То есть блокировка не зависит от того, оккупирована ли территория россиянами или нет.

Как отметило издание Blik.ua, это означает, что игроки из неоккупированных населенных пунктов в перечисленных регионах не имеют возможности пользоваться платформой EA App и онлайн-сервисами.

На новость отреагировали пользователи. Возмущенные геймеры пишут в сети о том, что на протяжении лет покупали подписки и игры, однако из-за принятого решения компании не имеют возможности попасть в онлайн-библиотеку.

В частности один из комментаторов призвал компанию пересмотреть политику ограничений, поскольку город Запорожье не относится к оккупированным Россией территориям.

"Запорожье — это Украина! Пожалуйста, внимательно прочитайте санкции! Город не подпадает под эмбарго!", — отметил он.

Другой пользователь на форуме призвал менеджера посмотреть на карту.

На момент публикации не поступало официальных объяснений от Electronic Arts относительно осуществления такого шага. Очевидно, как предполагают пользователи, Electronic Arts не учла реальной ситуации в Украине при формировании новых ограничений.

В компании также пока не сообщали, не планируют ли пересматривать решение.

