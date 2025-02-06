Несколько ускорились: Electronic Arts случайно раскрыла, когда выйдет Battlefield 6

Выход Battlefield 6, вероятно, состоится осенью 2025 года, сообщили на портале Tech Radar. Дату могут перенести, если одновременно появится другой известный шутер.

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Electronic Art раскрыла период, когда выйдет новая серия классической игры-шутера Battlefield 6. Кроме того, пытаясь сделать ее лучше, компания создала сообщество поклонников Battlefield Lab. Чтобы попасть в это сообщество, следует пройти определенный отбор. О своих планах на ближайший год EA рассказала в финансовом отчете, опубликованном 5 февраля.

Battlefield 6 — тизер классического шутера

Поклонникам видео Battlefield 6 показали первый тизер нового классического шутера "Поле боя" и они опасались, что выход отложат на несколько лет. Впрочем, компания Electronic Art опубликовала финансовый отчет, в котором открыла ориентировочные даты. В отчете указано, что событие запланировали на ближайший финансовый год — то есть с апреля 2025 года по март 2026. Также добавляется, что для улучшения шутера создали сообщество Battlefield Labs.

"EA создала Battlefield Labs, новую инициативу, которая позволяет проводить тестирование и инновации под руководством игроков в преддверии ожидаемого выпуска франшизы в 2026 финансовом году", — говорится в отчете.

Точную дату появления Battlefield 6 компания не указывает. На портале Tech Radar тем временем отметили, что это может произойти осенью 2025 года. Основания для таких предположений — другие версии выходили именно в это время года. С другой стороны, генеральный директор EA Эндрю Уилсон дал телефонный комментарий изданию PC Games: заявил, что дату могут сместить, если она совпадет с выходом аналогичной игры, например, GTA.

На сайте EA можно узнать, что собой представляет Battlefield Labs. Указано, что это "самое амбициозное сотрудничество в истории сообщества". В сообщество приглашают лучших игроков, которых допустят в игровую комнату. Первыми кандидатами на членство являются жители Европы и Северной Америки: именно среди них проведут открытый отбор, на который еще можно зарегистрироваться.

Battlefield 6 — информация об игре

Battlefield 6 — очередная серия видеоигр-шутеров от первого лица. Первая часть игры вышла в 2002 году. В тизере показали современный город, в котором будут происходить события. В предыдущей серии, Battlefield 2042, игроки действовали в "красочных футуристических средах", но это "не нашло поддержки", написали на Tech Radar.

Отметим, Фокус писал о других новых видеоиграх, которые ожидаются в 2025 году. Среди них — стратегия Civilization VII, в которой игроки строят цивилизации с древних времен, пытаются выжить в войнах, делая открытия и развивая промышленность и культуру. Как заявил один из разработчиков, появится новая механика — усилят влияние дипломатии, которая ранее ограничивалась только торговлей и обменом.

Напоминаем, в январе компания The Farm 51 объявила сбор средств для выпуска новой версии видеоигры Chernobylite 2 Exclusion Zone. Между тем на Liga.net опубликовали топ 5 игр, которых больше всего ожидают в 2025 году.