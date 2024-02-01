Легендарную игру Doom запустили на бактериях: пройти ее можно за 599 лет (видео)

Проявив творческий подход к биологии, ученой удалось превратить крохотные бактерии кишечной палочки в экран, способный воспроизводить классическую игру.

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Исследователь из Массачусетского технологического института (MIT) продемонстрировал уникальный способ использования бактерий, в частности, кишечной палочки, которая часто встречается в кишечнике человека, для демонстрации классической видеоигры Doom, пишет. Doom является своеобразным рекордсменом по количеству ее запусков на чем угодно, начиная от тестов на беременность и заканчивая крысиным мозгом, пишет Rock Paper Shotgun.

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Инновационный подход, разработанный аспирантом факультета биотехнологий Лорен "Рен" Рамлан, заключается в создании 32x48-пиксельного дисплея с помощью клеток этих бактерий. Каждая клетка выступает в роли пикселя, который подсвечивается, изображая игровые сцены из Doom.

Работа Рамлан, хотя и является новаторской, еще не готова к тому, чтобы превратить ваш кишечник в игровую консоль. Процесс невероятно медленный. Чтобы высветить один кадр геймплея Doom, бактериальным клеткам требуется около 70 минут. После того как кадр будет показан, клеткам потребуется более восьми часов, чтобы вернуться в исходное состояние. Это означает, что показ одного кадра игры займет примерно восемь с половиной часов.

Если пересчитать это на время прохождения всей игры, то ситуация становится еще более ошеломляющей. Если учесть, что среднее время игры в Doom составляет около пяти часов, а максимальная частота 35 кадров в секунду, то с помощью этого бактериального дисплея на прохождение игры от начала до конца уйдет "всего лишь" 599 лет. Так что выделяя пару часов в день на беззаботное прохождение этой классики игровой индустрии, ваши пра-пра-правнуки в десятом поколении смогут завершить начатое вами прохождение.

Данное видео рассказывает о процессе запуска Doom на бактериях и демонстрирует полученный кадр из игры

Хотя идея играть в Doom с помощью кишечных бактерий очень интересна, она далека от практической реализации при нынешних технологиях. Невероятно медленное время отклика дисплея делает его непригодным для игр в реальном времени. Однако этот эксперимент — не просто причудливое сочетание науки и игры. Он открывает возможность обсудить потенциал использования биологических клеток в качестве дисплеев и будущие возможности, которые это может дать в различных областях, от биоинженерии до визуализации данных.

Хотя в ближайшее время вы не сможете играть в свои любимые игры с использованием бактерий, это исследование демонстрирует новое и творческое использование биологических материалов в технологиях, вызывая любопытство и дискуссии о будущих инновациях в биотехнологиях.

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