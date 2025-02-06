Дещо прискорились: Electronic Arts випадково розкрила, коли вийде Battlefield 6

Вихід Battlefield 6, ймовірно, відбудеться восени 2025 року, повідомили на порталі Tech Radar. Дату можуть перенести, якщо одночасно з'явиться інший відомий шутер.

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Electronic Art розкрила період, коли вийде нова серія класичної гри-шутера Battlefield 6. Крім того, намагаючись зробити її кращою, компанія створила спільноту шанувальників Battlefield Lab. Щоб потрапити в цю спільноту, слід пройти певний відбір. Про свої плани на найближчий рік EA розповіла у фінансовому звіті, опублікованому 5 лютого.

Battlefield 6 - тизер класичного шутера

Шанувальникам відео Battlefield 6 показали перший тизер нового класичного шутера "Поле бою" і вони побоювались, що вихід відкладуть на кілька років. Втім компанія Electronic Art опублікувала фінансовий звіт, у якому відкрила орієнтовні дати. У звіті вказано, що подію запланували на найближчий фінансовий рік — тобто з квітня 2025 року по березень 2026. Також додається, що для покращення шутера створили спільноту Battlefield Labs.

"EA створила Battlefield Labs, нову ініціативу, яка дозволяє проводити тестування та інновації під керівництвом гравців напередодні очікуваного випуску франшизи у 2026 фінансовому році", — ідеться у звіті.

Точної дати появи Battlefield 6 компанія не вказує. На порталі Tech Radar тим часом зауважили, що це може статись восени 2025 року. Підстави для таких припущень — інші версії виходили саме в цю пору року. З іншого боку, генеральний директор EA Ендрю Вілсон дав телефонний коментар виданню PC Games: заявив, що дату можуть змістити, якщо вона припаде на вихід аналогічної гри, наприклад, GTA.

На сайті EA можна дізнатись, що собою являє Battlefield Labs. Вказано, що це "найамбітніша співпраця в історії спільноти". У спільноту запрошують найкращих гравців, яких допустять до ігрової кімнати. Першими кандидатами на членство є жителі Європи та Північної Америки: саме серед них проведуть відкритий відбір, на який ще можна зареєструватись.

Battlefield 6 — інформація про гру

Battlefield 6 — чергова серія відеоігор-шутерів від першої особи. Перша частина гри вийшла у 2002 році. В тизері показали сучасне місто, в якому відбуватимуться події. У попередній серії, Battlefield 2042, гравці діяли у "барвистих футуристичних середовищах", але це "не знайшло підтримки", написали на Tech Radar.

Зазначимо, Фокус писав про інші нові відеоігри, які очікуються у 2025 році. Серед них — стратегія Civilization VII, у якій гравці будують цивілізації з давніх часів, намагаються вижити у війнах, роблячи відкриття та розвиваючи промисловість та культуру. Як заявив один з розробників, з'явиться нова механіка — посилять вплив дипломатії, яка раніше обмежувалась лише торгівлею та обміном.

Нагадуємо, у січні компанія The Farm 51 оголосила збір коштів для випуску нової версії відеогри Chernobylite 2 Exclusion Zone. Тим часом на Liga.net опублікували топ 5 ігор, яких найбільше очікують у 2025 році.