Закрепили концепцию "враждебных государств": КНДР отказалась от объединения с Южной Кореей, — СМИ

Северная Корея внесла изменения в свою конституцию, убрав из нее положение о возможном воссоединении с Южной Кореей и закрепив новое определение государственных границ.

Как говорится в материале издания Reuters, Северная Корея пересмотрела конституционные положения и определила свою территорию как граничащую с Китаем, Россией и Южной Кореей. Также из текста убрали все упоминания о воссоединении Корейского полуострова. По данным проекта документа, с которым ознакомилось агентство, эти изменения закрепляют политическую позицию Ким Чен Ына относительно полного разграничения двух государств.

Пересмотр конституции, который, по оценкам, был принят во время мартовской сессии Верховного народного собрания, стал первым случаем, когда в основной закон страны официально внесли положение о территориальных границах.

Как пояснил профессор Сеульского национального университета Ли Чон Чхоль, согласно обновленной статье 2, территория Северной Кореи включает сушу, граничащую с Китаем и Россией на севере и с Южной Кореей на юге, а также прилегающие территориальные воды и воздушное пространство. В документе также содержится заявление о том, что страна "никогда не потерпит никакого нарушения" своих границ. В то же время в тексте не уточняется линия разграничения с Южной Кореей и не упоминаются спорные морские границы в Желтом море.

Отдельно конституция закрепляет статус Ким Чен Ына как главы государства и предоставляет ему полномочия верховного командования ядерными силами. В то же время в разделе, посвященном обороне, Северная Корея определяется как государство, обладающее ядерным оружием. Также отмечается дальнейшее развитие ядерных сил как инструмента сдерживания войны, защиты государственного суверенитета и обеспечения региональной и глобальной стабильности.

По оценке Ли Чон Чхоля, отсутствие четкого определения межкорейской границы может свидетельствовать о стремлении избежать дополнительной эскалации. Более того, новые положения фактически закрепляют подход, согласно которому Северная и Южная Корея рассматриваются как отдельные и "враждебные государства".

Также издание отметило, что в последние годы Пхеньян последовательно усиливает жесткую риторику в отношении Сеула, и отказывается от предложений о диалоге. В постоянном представительстве Северной Кореи при ООН изменения в конституцию пока не комментировали.

Напомним, что в Пхеньяне состоялся одиннадцатый съезд Социалистической патриотической лиги молодежи, который в Северной Корее проводят раз в пять лет для молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. Во время мероприятия Ким Чен Ын призвал молодежь к более жесткой дисциплине и фактически назвал ее важным ресурсом для государства, в частности для поддержки войны России против Украины.

Также Фокус писал, что Ким Чен Ын подтвердил практику, по которой северокорейские военные должны накладывать на себя руки, чтобы избежать плена в Украине. По его словам, такие случаи он назвал "самоподрывами".