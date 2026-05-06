Закріпили концепцію "ворожих держав": КНДР відмовилася від об'єднання з Південною Кореєю, — ЗМІ

Північна Корея внесла зміни до своєї конституції, прибравши з неї положення про можливе возз’єднання з Південною Кореєю та закріпивши нове визначення державних кордонів.

Як йдеться в матеріалі видання Reuters, Північна Корея переглянула конституційні положення та визначила свою територію як таку, що межує з Китаєм, Росією та Південною Кореєю. Також із тексту прибрали всі згадки про возз’єднання Корейського півострова. За даними проєкту документа, з яким ознайомилося агентство, ці зміни закріплюють політичну позицію Кім Чен Ина щодо повного розмежування двох держав.

Перегляд конституції, який, за оцінками, був ухвалений під час березневої сесії Верховних народних зборів, став першим випадком, коли в основний закон країни офіційно внесли положення про територіальні межі.

Як пояснив професор Сеульського національного університету Лі Чон Чхоль, згідно з оновленою статтею 2, територія Північної Кореї включає суходіл, що межує з Китаєм і Росією на півночі та з Південною Кореєю на півдні, а також прилеглі територіальні води й повітряний простір. У документі також міститься заява про те, що країна "ніколи не потерпить жодного порушення" своїх кордонів. Водночас у тексті не уточнюється лінія розмежування з Південною Кореєю і не згадуються спірні морські кордони в Жовтому морі.

Окремо конституція закріплює статус Кім Чен Ина як глави держави та надає йому повноваження верховного командування ядерними силами. Водночас у розділі, присвяченому обороні, Північна Корея визначається як держава, що володіє ядерною зброєю. Також наголошується на подальшому розвитку ядерних сил як інструменту стримування війни, захисту державного суверенітету та забезпечення регіональної й глобальної стабільності.

За оцінкою Лі Чон Чхоля, відсутність чіткого визначення міжкорейського кордону може свідчити про прагнення уникнути додаткової ескалації. Ба більше, нові положення фактично закріплюють підхід, за яким Північна та Південна Корея розглядаються як окремі й "ворожі держави".

Також видання зазначило що останніми роками Пхеньян послідовно посилює жорстку риторику щодо Сеула, та відмовляється від пропозицій про діалог. У постійному представництві Північної Кореї при ООН зміни до конституції наразі не коментували.

Нагадаємо, що у Пхеньяні відбувся одинадцятий з’їзд Соціалістичної патріотичної ліги молоді, який у Північній Кореї проводять раз на п’ять років для молоді віком від 14 до 30 років. Під час заходу Кім Чен Ин закликав молодь до більш жорсткої дисципліни та фактично назвав її важливим ресурсом для держави, зокрема для підтримки війни Росії проти України.

Також Фокус писав, що Кім Чен Ин підтвердив практику, за якою північнокорейські військові мають накладати на себе руки, щоб уникнути полону в Україні. За його словами, такі випадки він назвав "самопідривами".