Кім Чен Ин змусив розплакатися відразу дві футбольні команди (фото)

Північнокорейський диктатор з'явився з візитом у Центральну школу з підготовки кадрів Трудової партії Кореї, де вже звично його зустріли з помпою і сльозами.

Кім Чен Ин зустрівся з футболістками двох команд КНДР: національної збірної та жіночої футбольної команди "Негохян", на заході, присвяченому 80-річчю заснування Центральної школи підготовки кадрів Трудової партії. Державне видання KCNA опублікувало великий звіт, у якому стверджувалося, що "небаченого політика-корифея" і "великого вчителя" зустрічали з "хвилюванням" і радістю.

Фото: KCNA

Кім Чен Ин змусив плакати дві футбольні команди Фото: KCNA

Збірна Північної Кореї є переможцем Кубка Азії серед жінок до 17 років 2026 року, а ФК "Негохян" — переможцем Ліги чемпіонів АФК серед жінок сезону 2025-26.

Примітно, що на футбольному полі представниці Північної Кореї зустрічалися зі своїми історичними суперницями: футболістками з південнокорейської команди "Сувон" і японками.

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У КНДР прийнято емоційно висловлювати радість від зустрічі з лідером Фото: KCNA

За повідомленням KCNA, перед матчем Кім тепло "обійняв гідну довіри футболістку, горду доньку батьківщини" і сфотографувався з командою, що вже традиційно викликало загальну радість і сльози радості.

Нагадаємо, раніше Північна Корея внесла зміни до своєї конституції, прибравши з неї положення про можливе возз'єднання з Південною Кореєю і закріпивши нове визначення державних кордонів.

А тим часом було анонсовано нову гру із серії Call of Duty: Modern Warfare 4. У ній вперше за довгий час лиходієм буде реальна країна — КНДР, але вже з новим диктатором. І черговий Кім нападе на Сеул.