Його не бачили вже кілька місяців: Кім Чен Ин загадково "зник" після візиту до Китаю

Кім Чен Ин, який зазвичай не сходить із обкладинок газет і телевізорів країни, не з'являвся на публіці з початку червня. Всі згадки про нього, схоже, були видалені з сайтів, де він він регулярно з'являється.

Зазвичай диктатор Північної Кореї з'являвся щодня, чи то на відкритті заводу, центру зброї або ферми. Але схоже, що Кім Чен Ин раптово зник і не з'являється на публіці, пише видання Daily Star.

Це викликало чимало роздумів диктатор, який обожнює бути в центрі уваги, зник з поля зору громадськості в останні місяці.

Кім Чен Ин раптово зник із публічного життя Фото: Скріншот

За інформацією видання, все змінилося приблизно два місяці тому. Саме з того часу його не бачили на публіці. Останні його фотографії були опубліковані на першій шпальті північнокорейської газети.

Кім Чен Ин не з'являється на публіці вже кілька місяців Фото: Скріншот

На кадрах видно його зустріч зі Сі Цзіньпіном в Китаї, а потім в Північній Кореї.

"Це сталося 9 червня, з того часу майже повна тиша. І це включає деякі дуже дивні речі, що відбувалися в країні", — йдеться у публікації.

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Нагадаємо, що північнокорейський диктатор з'явився з візитом у Центральну школу з підготовки кадрів Трудової партії Кореї, де вже звично його зустріли з помпою і сльозами.

Крім того, Кім Чен Ин закликав молодь готуватися до війни в Україні на боці Росії.

Також в умовах закритої диктатури КНДР громадян убивали за такі незначні злочини, як прослуховування попмузики або навіть сон у присутності Кім Чен Ина. Але були й більш дивні причини. Зокрема, було страчено керівника ферми після того, як усі дитинчата черепах загинули через нестачу провізії — звичайної причини в Північній Кореї