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Його не бачили вже кілька місяців: Кім Чен Ин загадково "зник" після візиту до Китаю

Куди зник Кім Чен Ин
Кім Чен Ин | Фото: Скріншот

Кім Чен Ин, який зазвичай не сходить із обкладинок газет і телевізорів країни, не з'являвся на публіці з початку червня. Всі згадки про нього, схоже, були видалені з сайтів, де він він регулярно з'являється.

Зазвичай диктатор Північної Кореї з'являвся щодня, чи то на відкритті заводу, центру зброї або ферми. Але схоже, що Кім Чен Ин раптово зник і не з'являється на публіці, пише видання Daily Star.

Це викликало чимало роздумів диктатор, який обожнює бути в центрі уваги, зник з поля зору громадськості в останні місяці.

Кім Чен Ин зник із телеекранів
Кім Чен Ин раптово зник із публічного життя
Фото: Скріншот

За інформацією видання, все змінилося приблизно два місяці тому. Саме з того часу його не бачили на публіці. Останні його фотографії були опубліковані на першій шпальті північнокорейської газети.

Кім Чен Ин понад два місяці не з'являється на публіці
Кім Чен Ин не з'являється на публіці вже кілька місяців
Фото: Скріншот

На кадрах видно його зустріч зі Сі Цзіньпіном в Китаї, а потім в Північній Кореї.

"Це сталося 9 червня, з того часу майже повна тиша. І це включає деякі дуже дивні речі, що відбувалися в країні", — йдеться у публікації.

Відео дня

Нагадаємо, що північнокорейський диктатор з'явився з візитом у Центральну школу з підготовки кадрів Трудової партії Кореї, де вже звично його зустріли з помпою і сльозами.

Крім того, Кім Чен Ин закликав молодь готуватися до війни в Україні на боці Росії.

Також в умовах закритої диктатури КНДР громадян убивали за такі незначні злочини, як прослуховування попмузики або навіть сон у присутності Кім Чен Ина. Але були й більш дивні причини. Зокрема, було страчено керівника ферми після того, як усі дитинчата черепах загинули через нестачу провізії — звичайної причини в Північній Кореї