Черепахи, сон, телефонний дзвінок: за що страчують у Північній Кореї

В умовах закритої диктатури КНДР громадян убивали за такі незначні злочини, як прослуховування поп-музики або навіть сон у присутності Кім Чен Ина. Але були й більш дивні причини.

Так, стало відомо, що було страчено керівника ферми після того, як усі дитинчата черепах загинули через нестачу провізії — звичайної причини в Північній Кореї. Джерела повідомляють, що його застрелили незабаром після того, як Кім Чен Ин відчитав чиновників під час візиту, пише Daily Mail.

У деяких із найбільш шокуючих випадків ув'язнених убивали під час таємних "страт у приміщеннях" із використанням тупої зброї, а інших розстрілювали.

Згідно з даними південнокорейської розвідки, одним із найвідоміших випадків є страта міністра оборони Північної Кореї Хен Йон Чхоля за прояв нелояльності.

Депутатам повідомили, що його було вбито 2015 року зенітним вогнем на очах у сотень людей після того, як він заснув під час заходу, на якому був присутній Кім Чен Ин, і не виконав наказів.

Спати, коли виступає Кім, загрожує смертю Фото: KCNA

Повідомляють також, що було страчено високопоставленого військового офіцера.

В інших випадках смертну кару застосовували навіть за такі прості речі, як телефонний дзвінок до Південної Кореї. Так, 49-річного інженера зі сценічного освітлення було страчено після того, як його спіймали на спробі зв'язатися з кимось за кордоном, а його смерть було використано як попередження для інших. Його сім'ю посадили до в'язниці.

У розпорядженні розвідки також опинилося відео, на якому двох підлітків публічно засуджують до 12 років каторжних робіт за перегляд корейських телесеріалів.

Причому соціальний статус не важливий. Відомо, що главу відомого в КНДР оркестру Унхасу заарештували і стратили за порушення законів про порнографію. А 33-річну Рі Хен Ок публічно стратили за поширення Біблії. Наступного дня її сім'ю відправили в табір для політв'язнів.

Нові свідчення, зібрані Amnesty International, вказують на те, що навіть школярів страчують, саджають до в'язниці або піддають публічному осуду. Так, за перегляд популярного серіалу "Гра в кальмара" в КНДР можна поплатитися життям. Перебіжчики розповіли, що 2021 року школярів стратили за те, що вони ризикнули подивитися популярне шоу.

Протягом десятиліть режим використовував спеціалізований підрозділ, відомий як "Група 109", для придушення діяльності іноземних ЗМІ, проводячи обшуки будинків, сумок і мобільних телефонів без ордера.

У КНДР страчують навіть школярів Фото: KCNA

П'ятнадцять опитаних із різних регіонів повідомили Amnesty International, що цей підрозділ діє по всій країні. Опитані заявили, що новий південнокорейський контент тепер швидше, ніж раніше, потрапляє до Північної Кореї, що підживлює репресії.

Один із перебіжчиків, Чой Сувін, пригадав, як у 2017 або 2018 році в Сінуїджу стратили людину, звинувачену в поширенні іноземних ЗМІ.

Влада також приділяє увагу музиці: опитані стверджують, що K-pop, включно з піснями BTS, перебуває під суворим контролем. У 2021 році газета The Korea Times повідомила про те, що підлітків карали за прослуховування музики цієї популярної групи.

