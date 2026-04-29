Черепахи, сон, телефонный звонок: за что казнят в Северной Корее

В условиях закрытой диктатуры КНДР граждан убивали за такие незначительные преступления, как прослушивание поп-музыки или даже сон в присутствии Ким Чен Ына. Но были и более странные причины.

Так, стало известно, что был казнен управляющий фермой после того, как все детеныши черепах погибли из-за недостатка провизии – обычной причины в Северной Корее. Источники сообщают, что его застрелили вскоре после того, как Ким Чен Ын отчитал чиновников во время визита, пишет Daily Mail.

В некоторых из самых шокирующих случаев заключенных убивали в ходе тайных "казней в помещениях" с использованием тупого оружия, а других расстреливали.

Согласно данным южнокорейской разведки, одним из самых известных случаев является казнь министра обороны Северной Кореи Хен Йон Чхоля за проявление нелояльности.

Відео дня

Депутатам сообщили, что он был убит в 2015 году зенитным огнем на глазах у сотен людей после того, как заснул во время мероприятия, на котором присутствовал Ким Чен Ын, и не выполнил приказы.

Спать, когда выступает Ким, чревато смертью Фото: KCNA

Сообщается также, что был казнен высокопоставленный военный офицер.

В других случаях смертная казнь применялась даже за такие простые вещи, как телефонный звонок в Южную Корею. Так, 49-летний инженер по сценическому освещению был казнен после того, как его поймали на попытке связаться с кем-то за границей, а его смерть была использована в качестве предупреждения для других. Его семью посадили в тюрьму.

В распоряжении разведки также оказалось видео, на котором двух подростков публично приговаривают к 12 годам каторжных работ за просмотр корейских телесериалов.

Причем социальный статус не важен. Известно, что главу известного в КНДР оркестра Унхасу арестовали и казнили за нарушение законов о порнографии. А 33-летнюю Ри Хен Ок публично казнили за распространение Библии. На следующий день ее семья была отправлена ​​в лагерь для политзаключенных.

Новые свидетельства, собранные Amnesty International, указывают на то, что даже школьников казнят, сажают в тюрьму или подвергают публичному осуждению. Так, за просмотр популярного сериала "Игра в кальмара" в КНДР можно поплатиться жизнью. Перебежчики рассказали, что в 2021 году школьников казнили за то, что они рискнули посмотреть популярное шоу.

На протяжении десятилетий режим использовал специализированное подразделение, известное как "Группа 109", для подавления деятельности иностранных СМИ, проводя обыски домов, сумок и мобильных телефонов без ордера.

В КНДР казнят даже школьников Фото: KCNA

Пятнадцать опрошенных из разных регионов сообщили Amnesty International, что это подразделение действует по всей стране. Опрошенные заявили, что новый южнокорейский контент теперь быстрее, чем раньше, попадает в Северную Корею, что подпитывает репрессии.

Один из перебежчиков, Чой Сувин, вспомнил, как в 2017 или 2018 году в Синуиджу казнили человека, обвиненного в распространении иностранных СМИ.

Власти также уделяют внимание музыке: опрошенные утверждают, что K-pop, включая песни BTS, находится под строгим контролем. В 2021 году газета The Korea Times сообщила о том, что подростков наказывали за прослушивание музыки этой популярной группы.

Напомним, ранее Ким Чен Ын лично подтвердил, что северкорейским солдатам, которые воевали в составе армии РФ против Украины, было приказано убивать себя, чтобы не попасть в плен.

А сбежавший из КНДР мужчина рассказал, как его семье удавалось праздновать Рождество в стране, где запрещено христианство и религиозные праздники.