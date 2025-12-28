Беглец из Северной Кореи рассказал, как это — праздновать Рождество в стране, где оно запрещено

Беглец из Северной Кореи Иль-йонг Джу раскрыл, как его семья праздновала Рождество в стране, где это запрещено. Каждый год в его крошечной деревне происходило "что-то необычное".

Христианство в Северной Корее было подавлено, из-за чего об этом празднике люди практически не знают. Рассказ беглеца передало издание Sky News.

Несмотря на то, что в КНДР нет Рождества, дедушка парня ежегодно приезжал к нему в гости, а потом приказывал идти в лес и срубить сосну. Иль-йонг Джу делал это и приносил дерево домой, а потом его украшали крошечными хлопковыми шариками.

"В моем доме мы просто праздновали такое. Но мы не знали, что это за день; просто каждый год 25 декабря мой дедушка просил нас это сделать", — признался парень.

Ни дедушка, ни родители Иль-йонга не знали происхождения этих традиций, из-за чего выставляли елку напоказ. Дедушка просто рассказывал парню о том, что в других странах 25 декабря есть такая традиция, однако о самом Рождестве и что оно означает не знал.

Соседи называли украшенное дерево "елкой" — так, как говорят в России. Но, поскольку христианства в КНДР нет, семья парня не столкнулась ни с какими последствиями из-за подобных действий, хотя законы этой страны жесткие и наказание могло быть непредсказуемым.

Иль-йонг Джу признался: его семья на самом деле слушала нелегальные иностранные радиопередачи в Северной Корее.

"Мы слушали FEBC (Far East Broadcasting Company), южнокорейскую христианскую радиостанцию. Ее очень четко слышно в Северной Корее рано утром. Поэтому это был первый момент, когда мы услышали о Евангелии и христианстве", — отметил парень.

Sky News | сейчас Иль-йонг Джу может свободно праздновать Рождество

Однако, если на елку жалоб не было, то на радиовещание — были. Агенты часто наведывались с обысками в их дома, проверяя радиоприемники, чтобы проверить, на какую волну они настроены. Если бы семью Джу поймали, то их могло ожидать заключение или даже казнь за прослушивание христианского вещания.

"Нам пришлось рисковать жизнью, потому что мы слушали южнокорейское вещание, которое строго запрещено в Северной Корее", — подчеркнул парень.

Поэтому в радиоприемнике уменьшали звук, а окно накрывали одеялом. На свой страх и риск семья продолжала слушать христианские передачи. Именно это повлияло на побег из КНДР, что первым сделал отец парня.

Бегство из КНДР

Когда отец сумел успешно выехать из страны в Южную Корею, то отправил к оставшейся семье посредника. Иль-йонг вместе с матерью и одной из сестер сбежали из КНДР в октябре 2009 года.

Джу в то время был еще ребенком. Семья сначала оказалась в Китае, а потом проехала три страны, чтобы оказаться в Южной Корее. Впоследствии парень принял христианство и сейчас радуется, что может праздновать Рождество свободно, со всем миром.

