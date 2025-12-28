Утікач із Північної Кореї розповів, як це — святкувати Різдво у країні, де це заборонено

Утікач із Північної Кореї Іль-йонг Джу розкрив, як його сім'я святкувала Різдво у країні, де це заборонено. Кожного року у його крихітному селі відбувалося "щось незвичне".

Християнство у Північній Кореї було придушене, через що про це свято люди практично не знають. Розповідь утікача передало видання Sky News.

Попри те, що у КНДР немає Різдва, дідусь хлопця щорічно приїжджав до нього в гості, а тоді наказував йти у ліс та зрубати сосну. Іль-йонг Джу робив це й приносив дерево додому, а тоді його прикрашали крихітними бавовняними кульками.

"У моєму домі ми просто святкували таке. Але ми не знали, що це за день; просто щороку 25 грудня мій дідусь просив нас це зробити", — зізнався хлопець.

Ані дідусь, ані батьки Іль-йонга не знали походження цих традицій, через що виставляли ялинку напоказ. Дідусь просто розказував хлопцеві про те, що в інших країнах 25 грудня є така традиція, однак про саме Різдво і що воно означає не знав.

Сусіди називали прикрашене дерево "йолкою" — так, як кажуть у Росії. Та, оскільки християнства у КНДР немає, сім'я хлопця не зіткнулася з жодними наслідками через подібні дії, хоча закони цієї країни жорсткі й покарання могло бути непередбачуваним.

Іль-йонг Джу зізнався: його сім'я насправді слухала нелегальні іноземні радіопередачі в Північній Кореї.

"Ми слухали FEBC (Far East Broadcasting Company), південнокорейську християнську радіостанцію. Її дуже чітко чути в Північній Кореї рано вранці. Тож це був перший момент, коли ми почули про Євангеліє та християнство", — зазначив хлопець.

Sky News | зараз Іль-йонг Джу може вільно святкувати Різдво

Проте, якщо на ялинку скарг не було, то на радіомовлення — були. Агенти часто навідувалися з обшуками до їхньої оселі, перевіряючи радіоприймачі, аби перевірити, на яку хвилю вони налаштовані. Якби сім'ю Джу спіймали, то їх могло очікувати ув'язнення або ж навіть страта за прослуховування християнського мовлення.

"Нам довелося ризикувати життям, бо ми слухали південнокорейське мовлення, яке суворо заборонено в Північній Кореї", — підкреслив хлопець.

Через це у радіоприймачі зменшували звук, а вікно накривали ковдрою. На свій страх та ризик родина продовжувала слухати християнські передачі. Саме це вплинуло на втечу з КНДР, що першим зробив батько хлопця.

Втеча з КНДР

Коли батько зумів успішно виїхати з країни до Південної Кореї, то відправив до сім'ї, що залишилася, посередника. Іль-йонг разом з матір'ю та однією із сестер втекли з КНДР у жовтні 2009 року.

Джу на той час був ще дитиною. Сім'я спершу опинилася у Китаї, а тоді проїхала три країни, щоб опинитися у Південній Кореї. Згодом хлопець прийняв християнство і зараз радіє, що може святкувати Різдво вільно, з усім світом.

