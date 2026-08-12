Счастливые дети, радующиеся у закрытой АЗС: в Новосибирске устроили странную встречу Путину (видео)

Российский диктатор Владимир Путин во время визита в Новосибирск остановил кортеж и вышел к толпе детей, стоявшей на тротуаре. Рядом с местом, где остановилась его машина, расположена заправка сети Teboil, на которой было выключено табло.

Кадры его встречи с детьми по дороге в аэропорт опубликовал известный пропагандист Павел Зарубин, пишет оппозиционное издание "Дождь".

Курьезное видео было снято на улице Первомайской в Новосибирске.

Неработающие заправки стали одним из символов России этим летом: многие АЗС закрылись из-за топливного кризиса. Именно из-за нехватки топлива и атак дронов рейтинг Путина сильно пострадал.

Визит Путина в Новосибирск

На видео видно, как глава Кремля выходит к толпе и обнимает мальчика. Также на видео видно как минимум двух бойцов в камуфляже, которые стоят возле его машины, пока он общается с детьми.

В частности, местное издание "НДН.Инфо" сообщает, что на пути кортежа Путина заправки с самым дорогим бензином отключили табло. А в городе до сих пор действует ограничение — 30 литров бензина или 60 литров дизельного топлива за одну покупку, а также специальные меры, принятые в городе в связи с приездом диктатора.

Відео дня

А заправка из видео "временно не работает", как показывают данные "Яндекс Карт", 2Gis и Google Maps. На "Яндекс Картах" последний отзыв о ней был оставлен 4 августа.

Кроме того, оппозиционные СМИ отмечают, что подобные обращения Путина к народу связаны с кризисными ситуациями в РФ.

Зато в сети эти кадры вызвали шквал возмущения.

"А как так случайно получилось, что столько детей оказалось у дороги?"

"Клон, исполняющий роль президента, пообщался с клонами, исполняющими роль случайных детей".

"Ага, прямо на дороге, где-то, внезапно, на заправке, дети появились".

"Цирк-шапито приехал с ботоксовым клоуном".

Дети, может, ещё не понимают, что он убийца, хохочут, ну скоро он и вас отправит воевать".

Напомним, что Путин стал избегать поездок в регионы, куда могут прилететь украинские дроны.

Кроме того, новые фотографии из Кремля продемонстрировали плохое самочувствие российского диктатора. На кадрах, которые, очевидно, редактируются перед публикацией, Путин на рабочем совещании всё равно выглядит бледным и измождённым.