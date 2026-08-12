Щасливі діти, які радіють біля зачиненої АЗС: у Новосибірську влаштували дивну зустріч Путіну (відео)

Російський диктатор Володимир Путін під час візиту до Новосибірська зупинив кортеж і вийшов до натовпу дітей, що стояв на тротуарі. Поруч із місцем, де зупинилася його машина, розташована заправка мережі Teboil, у якої було вимкнено табло.

Кадри його виходу до дітей по дорозі до аеропорту опублікував відомий пропагандист Павло Зарубін, пише опозиційне видання "Дождь".

Курйозне відео було знято на вулиці Першотравнева у Новосибірську.

Непрацюючі заправки стали одним із символів Росії цього літа: багато АЗС закрилися через паливну кризу. Саме через нестачу пального та атаки дронів, дуже сильно постраждав рейтинг Путіна.

Візит Путіна до Новосибірська

На відео видно, як очільник Кремля виходить до натовпу й обіймає хлопчика. Також на відео видно щонайменше двох бійців у камуфляжі, які стоять біля його машини, поки він спілкується з дітьми.

Зокрема, місцеве видання "НДН.Інфо", пише на шляху кортежу Путіна заправки з найдорожчим бензином вимкнули табло. А у місті досі діє обмеження — 30 літрів бензину або 60 літрів дизеля на одну покупку, а також спеціальні заходи, вжиті в місті у зв’язку з приїздом диктатора.

Відео дня

А заправка з відео "тимчасово не працює", як вказують дані "Яндекс Карт", 2Gis та Google Maps. На "Яндекс Картах" останній відгук про неї було залишено 4 серпня.

Також опозиційні медіа наголошують, що такі виходи Путіна до народу пов'язані із кризовими ситуаціями в РФ.

Натомість у мережі такі кадри викликали шквали обурення.

"А як так випадково вийшло, що стільки дітей опинилося біля дороги?"

"Клон, який виконує роль президента, поспілкувався з клонами, що виконують роль випадкових дітей".

"Ага, прямо на дорозі, десь, раптово, на заправці, діти з’явилися".

"Цирк-шапіто приїхав із ботоксовим клоуном"

Діти може ще не розуміють, що він вбивця, регочуть ну скоро він і вас відправить воювати".

Нагадаємо, що Путін почав уникати поїздок до регіонів, куди можуть прилетіти українські дрони.

Також нові фотографії з Кремля показали хворий стан російського диктатора. На кадрах, які очевидно редагують перед публікацією, Путін на робочій нараді все одно виглядає блідим та виснаженим.