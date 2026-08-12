Щасливі діти, які радіють біля зачиненої АЗС: у Новосибірську влаштували дивну зустріч Путіну (відео)
Російський диктатор Володимир Путін під час візиту до Новосибірська зупинив кортеж і вийшов до натовпу дітей, що стояв на тротуарі. Поруч із місцем, де зупинилася його машина, розташована заправка мережі Teboil, у якої було вимкнено табло.
Кадри його виходу до дітей по дорозі до аеропорту опублікував відомий пропагандист Павло Зарубін, пише опозиційне видання "Дождь".
Курйозне відео було знято на вулиці Першотравнева у Новосибірську.
Непрацюючі заправки стали одним із символів Росії цього літа: багато АЗС закрилися через паливну кризу. Саме через нестачу пального та атаки дронів, дуже сильно постраждав рейтинг Путіна.
На відео видно, як очільник Кремля виходить до натовпу й обіймає хлопчика. Також на відео видно щонайменше двох бійців у камуфляжі, які стоять біля його машини, поки він спілкується з дітьми.
Зокрема, місцеве видання "НДН.Інфо", пише на шляху кортежу Путіна заправки з найдорожчим бензином вимкнули табло. А у місті досі діє обмеження — 30 літрів бензину або 60 літрів дизеля на одну покупку, а також спеціальні заходи, вжиті в місті у зв’язку з приїздом диктатора.
А заправка з відео "тимчасово не працює", як вказують дані "Яндекс Карт", 2Gis та Google Maps. На "Яндекс Картах" останній відгук про неї було залишено 4 серпня.
Також опозиційні медіа наголошують, що такі виходи Путіна до народу пов'язані із кризовими ситуаціями в РФ.
Натомість у мережі такі кадри викликали шквали обурення.
- "А як так випадково вийшло, що стільки дітей опинилося біля дороги?"
- "Клон, який виконує роль президента, поспілкувався з клонами, що виконують роль випадкових дітей".
- "Ага, прямо на дорозі, десь, раптово, на заправці, діти з’явилися".
- "Цирк-шапіто приїхав із ботоксовим клоуном"
- Діти може ще не розуміють, що він вбивця, регочуть ну скоро він і вас відправить воювати".
Нагадаємо, що Путін почав уникати поїздок до регіонів, куди можуть прилетіти українські дрони.
Також нові фотографії з Кремля показали хворий стан російського диктатора. На кадрах, які очевидно редагують перед публікацією, Путін на робочій нараді все одно виглядає блідим та виснаженим.