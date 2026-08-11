Путін дуже боїться за власне життя: у РФ вигадують безпрецедентні заходи його безпеки

Путін почав уникати поїздок до регіонів, куди можуть прилетіти українські дрони.

Російський диктатор панікує через успішні удари українських безпілотників, що завдають удару по серцю Росії, погіршуючи стан економіки та дефіцит палива. Крім того, побоюючись за власне життя, Путін почав уникати поїздок до регіонів, куди можуть прилетіти дрони, пише Daily Star.

Під час нещодавнього візиту Путіна до Казані цілі вулиці були заблоковані, електросамокати заборонені для використання. Також вимикали інтернет, щоб захистити переляканого президента РФ.

Під час чергової зупинки в Сибіру місцевих жителів, дражнили дешевим бензином, але лише на час візиту Путіна. Потім ціни зросли одразу після зльоту його літака.

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Крім того, вдома Кремль розпочинає нові репресії проти кожного, хто наважується висловитися проти Путіна.

Щонайменше 23 політикам заборонили брати участь у майбутніх парламентських виборах, багатьох із них посадили за нібито демонстрацію "екстремістської" символіки.

Вибухи в РФ Фото: З відкритих джерел

Навіть давні представники "системної опозиції" тікають, щоб рятувати своє життя. Борис Надєждін, ветеран політики, якого режим Кремля довго терпів, втік з Росії після того, як зіткнувся з загрозами своїй безпеці.

"Яблуко", єдина партія, яка відкрито виступає проти війни, тепер зіткнулася з повною забороною.

Також наляканий Путін надає безпрецедентну владу ФСБ, у той час, коли Україна переносить війну прямо до порога Москви.

Зокрема, нещодавно внаслідок вибуху в ресторані на Кудринській площі, загинуло п'ятеро людей, а внаслідок вибуху замінованого автомобіля важко постраждав провідний російський виробник безпілотників.

Також українські удари завдали шкоди складам Wildberries, знищивши чверть його складських площ та завдавши мільярдних збитків.

Нагадаємо, що нові фотографії з Кремля показали хворий стан російського диктатора. На кадрах, які очевидно редагують перед публікацією, Путін на робочій нараді все одно виглядає блідим та виснаженим.

Крім того, російські журналісти опублікували детальне розслідування про те, як після початку повномасштабної війни російський диктатор Володимир Путін залишає свої захищені резиденції. Кожен візит куди-небудь організовано, наче військову операцію вартістю у сотні тисяч доларів.