Путин стал избегать поездок в регионы, куда могут прилететь украинские дроны.

Российский диктатор паникует из-за успешных ударов украинских беспилотников, которые наносят удар по сердцу России, ухудшая состояние экономики и усугубляя дефицит топлива. Кроме того, опасаясь за собственную жизнь, Путин начал избегать поездок в регионы, куда могут прилететь дроны, пишет Daily Star.

Во время недавнего визита Путина в Казань целые улицы были перекрыты, а использование электросамокатов запрещено. Кроме того, отключили интернет, чтобы защитить испуганного президента РФ.

Во время очередной остановки в Сибири местных жителей "поддразнивали" дешёвым бензином, но только на время визита Путина. Затем цены выросли сразу после взлёта его самолёта.

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Кроме того, внутри страны Кремль начинает новые репрессии против всех, кто осмеливается высказаться против Путина.

По меньшей мере 23 политикам запретили участвовать в предстоящих парламентских выборах, многих из них посадили за якобы демонстрацию "экстремистской" символики.

Взрывы в РФ Фото: Из открытых источников

Даже давние представители "системной оппозиции" бегут, чтобы спасти свою жизнь. Борис Надеждин, ветеран политики, которого режим Кремля долго терпел, сбежал из России после того, как столкнулся с угрозами своей безопасности.

"Яблоко", единственная партия, открыто выступающая против войны, теперь столкнулась с полным запретом.

Кроме того, испуганный Путин наделяет ФСБ беспрецедентными полномочиями в то время, когда Украина переносит войну прямо к порогу Москвы.

В частности, недавно в результате взрыва в ресторане на Кудринской площади погибли пять человек, а в результате взрыва заминированного автомобиля тяжело пострадал ведущий российский производитель беспилотников.

Кроме того, украинские удары нанесли ущерб складам Wildberries, уничтожив четверть его складских площадей и причинив убытки на миллиарды.

Напомним, что новые фотографии из Кремля продемонстрировали плохое самочувствие российского диктатора. На кадрах, которые, очевидно, редактируются перед публикацией, Путин на рабочем совещании всё равно выглядит бледным и измождённым.

Кроме того, российские журналисты опубликовали подробное расследование о том, как после начала полномасштабной войны российский диктатор Владимир Путин покидает свои охраняемые резиденции. Каждый его визит куда-либо организован так, словно это военная операция стоимостью в сотни тысяч долларов.