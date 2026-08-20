Втомлений та блідий: чому Путін перестав їздити на свій улюблений курорт

Атаки українських дронів не тільки зірвали плани на відпустку звичайним росіянам, але й налякали російського диктатора, який тепер не їздить в Сочі.

Через розливи нафти кількість відпочивальників на російських куротах скоротилася на 10,8% порівняно з минулим роком, повідомляє Financial Times.

Як атаки дронів вплинули на курортний сезон в РФ

Сирени, вибухи, пожежі, нафтові плями у воді та черги на заправках скасували плани росіян на відпочинок.

Крім того, в аеропорту Сочі бронювання квитків впало на 40%, а окремі готелі фіксують зменшення кількості гостей до 20%.

Навіть сам Путін через безпекову ситуацію перестав їздити на свій улюблений курорт. Якщо у 2021 році він приїздив до Сочі 24 рази, то у 2024-2025 роках з'являвся там лише два рази, підрахували ЗМІ.

"Коли я ввечері виходжу на набережну, відчуваю цей дивний дисонанс — музика, танці... Але люди так втомилися жити в цьому жахливому кошмарі, що їм просто байдуже. Вони просто хочуть змінити обстановку", — розповіла власниця будинку для туристів в Кабардинці.

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Але незважаючи на всі ризики, росіяни їдуть до моря, більшість пляжів та кафе залишаються переповненими.

Головна причина — відсутність альтернатив для більшості громадян РФ. Зокрема, видання наводить жахливу статистику, що доводить про те, що більшіть росіян живуть у глибокій ізоляції, а саме:

понад 65% росіян ніколи не були за кордоном, а 30% не виїжджали за межі свого регіону;

через санкції, скасування рейсів та банківські картки понад 80% поїздок здійснюються тільки по Росії;

працівники підприємств військово-промислового комплексу заборонено виїзджати з країни.

"Сирени майже не вмикалися, а тепер вони кричать кілька разів на день", — розповів про цей туристичний сезон капітан туристичного човна з Архипо-Осипівки.

Саме ці фактори впливають на зовнішній вигляд та психологічний стан російського диктатора Володимира Путіна, який останній часом рідко виходить на публіку, а якщо і з'являється на людях, то усі відмічають його вимотаний вигляд.

Зокрема нові фотографії з Кремля показали хворий стан російського диктатора. На кадрах, які очевидно редагують перед публікацією, Путін на робочій нараді все одно виглядає блідим та виснаженим.

Також російський диктатор Володимир Путін під час візиту до Новосибірська зупинив кортеж і вийшов до натовпу дітей, що стояв на тротуарі. Поруч із місцем, де зупинилася його машина, розташована заправка мережі Teboil, у якої було вимкнено табло.